وطن النهار

عبر رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية فايز العنزي عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه لسمو رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك على ما بذله من جهود كبيرة وملموسة خلال فترة رئاسة سموه لمجلس الوزراء وما حققته الحكومات التي ترأسها سموه من إنجازات مشهود لها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى، مثمناً على الخصوص الاهتمام الكبير والدائم من سموه بقضية الأسرى والشهداء والذي لمسناه دائماً وأبداً من سموه في كل المناسبات واللقاءات والظروف وهو ما سيظل عالقاً في وجداننا دائماً وأبداً.

كما تقدم العنزي بالتهنئة إلى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نيل سموه ثقة صاحب السمو أمير البلاد بتوليه مهمة رئاسة مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن نيل سموه هذه الثقة أتى بعد سلسلة من النجاحات التي حققها في مناصب عدة تبوأها ترك خلالها بصمات من التميز وآخرها حقيبة وزارة الخارجية التي سارت على نهج الحكمة الكويتية المعهودة في كل الأمور والقضايا ولن ننسى نحن كأهالي للأسرى والشهداء جهوده الحثيثة والمثمرة في متابعة قضية الأسرى والشهداء والمفقودين.

وشدد العنزي على أن الجمعية وذوي الشهداء والكويتيين جميعاً على ثقة بأنهم في أيدٍ أمينة في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

