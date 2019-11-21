وطن النهار

بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء ونيله ثقة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد باركت جمعية الطيارين ومهندسي الطيران تولي سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئاسة مجلس الوزراء.

وتمنت الجمعية في بيان صحافي التوفيق والسداد لسمو رئيس مجلس الوزراء في مهام عمله لخدمة الكويت وشعبها، وأعانه الله على هذه المسؤولية للعمل على تحقيق النهضة والتطور والازدهار للكويت.

وذكرت ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أمامه الكثير من الملفات والقضايا، إلى جانب القيام في برنامج عمل جديد يحمل تطلعات وآمال الشعب الكويتي خلال المرحلة القادمة.

