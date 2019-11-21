وطن النهار

شاركت الكلية الأسترالية في الكويت ممثلة بكلية الهندسة، بحضور عميد كلية الهندسة ورؤساء الأقسام وبعض أعضاء هيئة التدريس، في مؤتمر ومعرض الابتكار التكنولوجي العاشر (TICE) من خلال تقديم ثلاثة مشاريع لجائزة التميز الهندسي بالإضافة إلى عرض مشاريع تخرج الطلاب.

ونجحت الكلية في الحصول على الجائزة الذهبية ضمن فئة الأبحاث لمشروع «تحليل النفط الخام و تحسين عملية المزج لزيادة الربحية» تحت إشراف د. سعاد الرضوان وبمشاركة أعضاء الفريق من الطلبة كل من آية تشن وشهد الأنصاري ومحمد بديعي وأسيل كسواني وأحمد السيوحي، كما مُنحت جائزة فضية ضمن فئة «البحث» للفريق الذي عمل على مشروع «التقييم المختبري لدراسة فعالية سائل الحفر باستخدام تقنية جزيئات النانو» تحت إشراف د. مرتضى السبع، وبمشاركة أعضاء الفريق من الطلبة كل من طلال عبد الكريم ومشعل العجمي وعبد الله زعزوع وعماد قبيش.

كذلك تم منح الجائزة الفضية ضمن فئة «البيئة» للفريق المسؤول عن مشروع «الاستخدام الآمن للمياه المصاحبة مع نفط الكويت الخام»، تحت إشراف د. سعاد الرضوان و بمشاركة أعضاء الفريق من الطلبة كل من عبدالمالك الحسينان وأمل محمد وإسراء محمد وفرح الحمود وأنفال قبازرد.

