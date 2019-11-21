وطن النهار

أعلنت رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم (KALD) آمال الساير أنه تم الاستعداد للحفل الضخم الذي سيقام للموسم الرابع في 27 الشهر الحالي في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي والذي سيتم خلاله الإعلان عن أسماء المعلمين الفائزين الثلاث بجائزة KALD للمعلم المتميز في مجال تدريس طلبة اختلافات التعلم في مدارس قطاع التعليم النوعي الخاص والعام في الكويت.

وأشارت الساير في تصريح صحافي إلى أن إعلان جائزة KALD للمعلم المتميز لهذا العام هو انطلاقة لشراكة استراتيجية بين الجمعية وشركة الاتصالات الكويتية VIVA، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت وإحدى شركات مجموعة STC،لدعم فعاليات ونشاطات الجمعية لهذا العام والعام المقبل لتنظيم هذا الحفل بمستوى يليق بمكانته وأهميته باعتبار هذه الجائزة هي الأولى من نوعها في العالم العربي والوحيدة التي تمنح للمعلمين في دولة الكويت. ولا بد هنا من شكر بنك الكويت الدولي KIB على تقديم رعاية لهذا الحفل وكذلك مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي لاستضافة الحدث وبالتعاون مع كل من الأمانة العامة لمجلس التخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التربية -إدارة التعليم الخاص-، بدأ التسجيل للترشح للجائزة لعام 2018-2019 منذ بداية السنة الدراسية للعام الماضي وذلك عبر الموقع الالكتروني للجمعية حيث تقوم لجنة علمية باختيار المعلم المتميز بناء على معايير دولية تستخدم في المجال التربوي واستناداً لمعايير جوائز عالمية وعربية.

وأوضحت رئيسة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم (KALD) آمال الساير بأن أعداد المعلمين الذين تم ترشيحهم لنيل الجائزة من قبل مدارسهم لهذه السنة قد زاد عن السنوات الماضية ما يدل على اكتساب هذه الجائزة ثقة العاملين في المدارس الخاصة والعامة في الكويت.

