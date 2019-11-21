وطن النهار

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اقامت طائفة البهائيين في الكويت في قاعة الكريستال فندق الشيراتون احتفالا بمرور 200 عام على مولد حضرة الباب وذلك بحضور عدد كبير من ابناء الطائفة البهائية ومشاركة شخصيات اعلامية واقتصادية ودينية كويتية.

وفي هذه المناسبة قال ممثل المحفل الروحاني المركزي للبهائيين في الكويت د. حامد سعيد: يرجع دخول الدين البهائي إلى الكويت الى سنة 1914م، أي منذ حوالي القرن، عندما حّل ببلدنا مدرس من جمهورية مصر العربية آمن برسالة حضرة بهاء الله وقدم إلى الكويت في إحدى المدارس الحكومية في الاربعينيات من القرن الماضي ليخدم في مجال التعليم. واضاف:: ازداد عدد البهائيين الذين جاء أغلبهم من دول مجاورة واختاروا الاستقرار في الكويت وساهموا بدورهم في إيصال هذه الرسالة المقدسة إلى أصدقائهم ومعارفهم.

واوضح سعيد انه منذ ذلك الحين يعمل البهائيون في الكويت على تطبيق تعاليم دينهم من خلال المشاركة الفعالة مع أبناء مجتمعهم لبناء قيم روحانية وأخلاقية تساعدهم على المساهمة معا في بناء حضارة إنسانيّة جديدة عالميّة الابعاد تتميّز بالتناسق بين التطور الروحاني والمادي.

واكد سعيد بان البهائيين جزء لا يتجزأ من وطنهم ملتزمون بخدمة مجتمعهم ومتفانون في محبّته، وحريصون على المشاركة في الحوارات التي من شأنها أن تسهم في رفعة وازدهار وطنهم الكويت في مختلف الفضاءات التي تهتم بخلق المواطنة الايجابية وإرساء قيم التعايش بالتوافق مع ما يؤمنون به من قيم ومبادئ إنسانية سامية، من قبيل المساواة بين المرأة والرجل، ودحض التعصبات بأنواعها دينية كانت أو عرقية أو طائفية، وتكريس روح التعايش السلمي الحبي.

وختم بقوله: من المهم التذكير بأن للبهائيين تمثيلا دوليا في الامم المتحدة نيويورك وجنيف تعمل في مجال حقوق الانسان والمساواة بين المرأة والرجل، وتربية الاطفال والبيئة، والحوكمة وغيرها.

