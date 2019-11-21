وطن النهار

أعلنت مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار، ابناء الكويت البررة ونتائج وأسماء الفائزين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار في نسختها الثالثة عشرة لعام 2019، مشيرة الى ان حفل التكريم سيقام في الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل برعاية وزير الشؤون الاجتماعية.

وقد شدد رئيس مجلس ادارة المبرة ابراهيم البغلي، على اهمية توفير الدعم الكامل لأفراد ومؤسسات المجتمع المدني للعمل معا والتعاون لتحقيق التكامل والوصول الى اعلى درجة من الجودة والتميز في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والانساني والتطوعي في الكويت الحبيبة وتعزيز مفهوم التنمية الشامل.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس الاول في فندق كوستا دل سول، ان الأهتمام بالعمل الخيري والانساني والتطوعي يؤكد ان التوجه الذي سارت عليه المبرة منذ 13 عاما مضت وحتى يومنا هذا، يتجه الوجهة الصحيحة في ترسيخ مبادئ وتعزيز اركان العمل التطوعي بين افراد ومؤسسسات المجتمع المدني والخيري والخاص بتنفيذ مشاريعها وأنشطتها وبرامجها التطوعية والتوعوية والمجتمعية المتنوعة في العمل التطوعي المشترك عن طريق تأكيد مبدأ الشراكة المجتمعية.

وأضاف: ان المسؤولية المجتمعية تشجعنا وتضعنا امام تحدي المحافظة على تلك المكتسبات وتفعيلها وتضاعف من مسؤوليتنا الأدبية والاجتماعية تجاه ترسيخ العمل التطوعي، مشددا على اهمية ترجمة السياسات العامة للكويت بشأن تعزيز وتنمية فضيلة البر بجميع اشكاله بين افراد ومؤسسات المجتمع المدني.

وتابع: «تحملنا مسؤوليتنا الأدبية والمجتمعية في رعاية جميع انشطة وفعاليات الجائزة للسنة الثانية عشرة على التوالي، حيث لمسنا حرص وتفاعل جميع افراد المجتمع على المشاركة ما يؤكد ويدل ويعكس مدى الوعي بأهمية البر بالوالدين وكبار السن والأقارب الذين اخذنا على عاتقنا توفير الحياة الكريمة لهم وتعميق البر في الوطن والمجتمع من خلال التنسيق مع كافة الجهات العاملة في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة».

وتقدم البغلي، بخالص الشكر والتقدير والتهاني لجميع ابنائنا واخواننا الفائزين، والشكر موصول لجميع افراد المجتمع لحضورهم ومشاركتهم في جميع المسابقات والفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها ضمن فعاليات الجائزة للعام 2019، كما تقدم بتحية اعزاز واكبار الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد امير البلاد، والى سمو ولي العهد الأمين والى سمو رئيس مجلس الوزراء على ما يولونه من رعاية متميزة للقضايا الشبابية تلك المتعلقة برعاية وتأهيل وخدمة كبار السن في دولتنا الحبيبة.

من جانبه، اكد رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار علي حسن، ان مبرة ابراهيم البغلي للابن البار من المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي والتي تعمل في عدة مجالات لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه او ولي امره او احد اقاربه او يقوم ببر وطنه ومجتمعه، اويقوم ويعمل على رعاية وخدمة وتأهيل الوالدين وكبارالسن، عن طريق تنفيذ بعض المشاريع التوعوية الهادفة.

وأوضح حسن، ان تنفيذ المشاريع التوعوية الهادفة تترجم توجهات وتطلعات الدولة ووزير الشؤون الاجتماعية، وذلك من خلال تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع جميع افراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة في الكويت لتحقيق عدة اهداف تعود بالنفع على كل شرائح وأطياف المجتمع الكويتي.

وأشار الى اهمية تنظيم فعاليات وأنشطة ومسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2019 التي تمثلت في تنظيم مسابقة البغلي للابن البار، وتكريم الفائزين بالجائزة القائمين على رعاية امهاتهم الأرامل بمناسبة اليوم العالمي للأرامل، وتنظيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي بالتنسيق مع النادي العلمي الكويتي، ومسابقة القصة القصيرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومسابقة الفنون التشكيلية بالتنسيق مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، ومسابقة الشعر الفصيح والشعر الشعبي بالتنسيق مع رابطة الأدباء الكويتيين، ولاول مرة تم تنظيم مسابقة برمجة وتصميم موقع الكتروني بالتنسيق مع الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات.

ولفت الى انه سيتم تكريم عدد من ابناء الكويت البررة الذين عملوا وتميزوا في اداء مهام اعمالهم وخدموا الكويت في مختلف المجالات، كما سيتم تنظيم مسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل التطوعي لطلبة المرحلة المتوسطة والثانوية لتوعية افراد المجتمع وتعزيز فضيلة بر الوالدين في المجتمع الطلابي بالتنسيق مع ادارة الأنشطة المدرسية بوزارة التربية، وتنظيم مسابقة جائزة وسام الابن البار للكشافة بالتنسيق مع جمعية الكشافة الكويتية، وتنظيم مسابقة جائزة وسام الابن البار للمرشدات بالتنسيق مع جمعية المرشدات الكويتية.

وشارك فريق التحكيم في مؤتمر الاعلان عن اسماء ابناء الكويت البررة ونتائج وأسماء الفائزين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار لسنة 2019، شمل كل من رئيس لحنة التحكيم والتقييم لمسابقة الابن البار منصور السلامين ورئيس لجنة تحكيم مسابقة البغلي للتصوير الفوتوغرافي د. سعاد الحمر، ورئيس لجنة تحكيم مسابقة البغلي للفنون التشكيلية الفنان عبدالرسول سلمان، ورئيس لجنة تحكيم مسابقة البغلي للشعر الفصيح والشعر الشعبي عبدالله الفيلكاوي، ورئيس لجنة تحكيم مسابقة البغلي للقصة القصيرة باسمة العنزي، وعضو لجنة تحكيم مسابقة تصميم وبرمجة موقع الكتروني شروق الصايغ.

