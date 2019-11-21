وطن النهار

?

أعلنت مدير ادارة العلاقات العامة بالانابة في وزارة الشؤون الاجتماعية فاطمة الفضلي، بدء تشغيل وتقديم خدمات جديدة لوزارة الشؤون الاجتماعية في مركز خدمة المواطن في مجمع الأفنيوز عن طريق موظفي ادارة رعاية المسنين، موضحة ان الخدمات التي سيقدمها موظفو وزارة الشؤون من خلال مركز خدمة المواطن في مجمع الافنيوز تتعلق بكبار السن ومنها (بطاقة اولوية - مواقف مركبات كبار السن - الخدمة المنزلية). وقال الفضلي في تصريح صحافي، ان الخدمات تشمل ايضا الرد على جميع استفسارات المواطنين وتسهيل انجاز المعاملات وتوجيه كبار السن وذويهم لاتباع الطرق الأسهل لانجاز معاملاتهم، مشيدة في هذا الصدد بجهود موظفي ادارة رعاية المسنين لاتمام هذا الانجاز الذي يصب في خدمة فئة عزيزة على قلوبنا جميعا هي فئة المسنين.

