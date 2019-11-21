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ثانوية صباح الناصر ترعى طلابها الموهوبين


يولى مدير ثانوية صباح الناصر الصباح بمنطقة الجهراء منصور الظفيرى اهمية قصوى لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم ووضع برامج حصر وتنمية قدراتهم في المدرسة عامة وفي مجال التربية الفنية خاصة. وكان من نتائج تلك الرعاية والاهتمام اختيار ثلاثة طلاب ضمن موهوبي المرحلة الثانوية بمنطقة الجهراء التعليمية وذلك في الحصر الشامل للموهوبين على مستوى جميع مدارس الجهراء تحت رعاية التوجيه الفني للتربية الفنية بمنطقة الجهراء التعليمية وبحضور الاستاذة منتهى العللي الموجه الفني الأول. والطلاب هم: فهد حمود رحيم ومحمد حجاج العجمي وسعد مخيطر تحت اشراف قسم التربية الفنية بالمدرسة والموجه الفني الاستاذ محمد المفتي.


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