وطن النهار

تحت رعاية مدير جامعة الكويت د. حسين الأنصاري وبحضور نائب مدير الجامعة للأبحاث د. جاسم الكندري افتتحت كلية الآداب مؤتمر «الثقافة والهوية في العالم العربي من الوحدة الى التنوع» على مسرح كلية التربية مدينة صباح السالم الجامعية- الشدادية، وذلك بحضور عميدة كلية الآداب د. سعاد عبدالوهاب، ورئيس جامعة اليرموك- الأردن د. زيدان عبدالكافي الكفافي، وعميد كلية التربية د. بدر عمر العمر ومجموعة من اساتذة وطلبة الكلية

بداية هنأ نائب مدير الجامعة للأبحاث د. جاسم الكندري كلية الآداب لاختيارها قضية الثقافة والهوية بالتحديد لما لها من ظلال على واقع الوطن العربي وتجليات على المستقبل الذي تنشده الأمة العربية، مضيفا ان للتعليم الدور المحوري الأكبر في الحفاظ على الثقافة والهوية وترسيخها ومن ثم نقلها للأجيال المتعاقبة فلا يمكن لأي مؤسسة بالمجتمع ان تستبدل دور التعليم الجوهري.

وأضاف ان الوحدة الوطنية في المجتمعات قائمة على اساس الولاء المشترك للمبادئ السياسية في ظل نظام اجتماعي مستقر وراسخ رغم وجود تعددية ثقافية وعرقية ودينية ومذهبية في وفاق اجتماعي ووحدة وطنية، يشترك فيها ابناء المجتمع الواحد بمشاعر الانتماء للوطن الواحد الموحد.

من جانبها رحبت عميد كلية الآداب د. سعاد عبدالوهاب بأساتذة جامعة الكويت وطلاب وطالبات الكلية، كما رحبت بضيف شرف المؤتمر رئيس جامعة اليرموك- الأردن د. زيدان الكفافي الذي لطالما سعى عبر تخصصه في الآثار والتاريخ القديم لحماية الهوية الثقافية، مشيرة الى ان د. كفافي قد تخرج من الجامعة الأردنية بدرجة الماجستير بتخصص التاريخ والآثار وحصل على الدكتوراه من جامعة برلين، مشيدة بجهوده العلمية وكشوفه البحثية ومؤلفاته، مبينةً ان استضافته في كلية الآداب هو احتفاء بالنابغين من علماء العرب وواجبا قوميا تجاه المحافظة على الهوية العربية.

بدوره اعرب رئيس جامعة اليرموك- الأردن د. زيدان عبدالكافي الكفافي عن سعادته باستضافته من قبل جامعة الكويت لحضور هذا المؤتمر المتعلق بالثقافة والهوية في العالم العربي، مؤكدا اهمية مثل هذه المؤتمرات لمعالجة التراث الثقافي في العالم العربي، ومناقشة الهوية العربية ومكوناتها والتحديات التي تواجهها، خصوصا في ظل تعلق الشباب العربي بالثقافة الغربية وابتعادهم عن الثقافة الشرقية.

ونوه ان تعلق الشباب العربي بما هو غربي طغى على مجتمعاتنا العربية على الرغم من وضوح خطوط ثقافة العرب، مؤكدا اصالة الثقافة العربية، آملا ان تكون توصيات المؤتمر تؤكد اصالة الحضارة العربية والتي تعد جزءا من الحضارة الاسلامية والشرقية، وكيفية المحافظة على هذه الحضارة والموروث الثقافي العربي الثري.

وفي ختام افتتاح المؤتمر كرم كل من نائب مدير الجامعة للأبحاث د. جاسم الكندري، وعميدة كلية الآداب د. سعاد عبدالوهاب ضيف المؤتمر د. زيدان الكفافي وتقديم درع تذكاري بهذه المناسبة وأخذ جولة في المعرض الخاص بالمؤتمر في بهو الكلية.

