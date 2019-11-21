وطن النهار

اعلن رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي، تلقيه اشارات ايجابية من بعض اعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الامة لتبنيهم المقترح الذي تقدمت به الجمعية الخاص بحماية المعلم، مشيرا الى انه يشكل اولوية لهم في دور الانعقاد الحالي من اجل ادراجه بقانون يحمي مؤسساتنا التعليمية والمعلمين والمعلمات وابناءنا الطلبة.

واشار العجمي في تصريح للصحافيين على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده للاعلان عن انطلاق برنامج التنمية والابتكار، الى ان المقترح يحتوي على عدة بنود منها تحويل المدارس الى حرم مدرسي اسوة بالحرم الجامعي وحماية المعلم من خلال معرفة حقوقه وواجباته اضافة الى احقيته بالاطلاع على تقويم الكفاءة السنوية او تقرير الكفاءة بنهاية العام الدراسي وبعد 15 يوما من وضع التقرير.

وأشار الى ان موقف الجمعية ثابت لرفض الاعتداءات على المعلمين سواء من قبل ولي الامر او الطالب اوبالعكس، مؤكدا ان المدرسة يجب ان تكون بيئة آمنة لابنائنا الطلبة ولمعلمينا.

