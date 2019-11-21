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تعزيزاً للخطط التدريبية ورفع كفاءة الاداء والتأهب لدى رجال الاطفاء نفذ قطاع المكافحة متمثلاً بمركز اطفاء مشرف صباح امس تمريناً عملياً في مركز الشهداء الصحي.

بدأ سيناريو التمرين بوجود حريق بمركز الشهداء الصحي وتم توجيه مركز اطفاء مشرف وذلك تحت اشراف وحضور رئيس المركز العقيد رفاعي بن علي وبقيادة الرائد حسن المرزوق وعند وصول فرقة الاطفاء الى موقع الحادث تبين ان الحريق في الدور الأرضي وتم توزيع الفرق الى فرقتين الأولى انقاذ والثانية مكافحة وتفتيش، وفور اخلاء المركز الصحي ودخول رجال الاطفاء للوصول الى نقطة الحريق الذي اندلع بغرفة المعدات الطبية بالمركز تمت مكافحة الحريق والسيطرة عليه بالكامل وتبين أن هناك حالتي اصابة الأولى خطرة والثانية بسيطة تم انقاذهما وتسليمهما الى الطوارئ الطبية، وقام قائد الموقع باعطاء اشارة انتهاء الحادث بعد اخماده وتفتيش الموقع بشكل كامل.

شارك في التمرين قطاع الطوارئ الطبية التابع لوزارة الصحة، وفي الختام تم تكريم العقيد رفاعي بن علي من قبل رئيسة مركز الشهداء الصحي الدكتورة هند النمش.

