دفتر أحوال

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام امس بمكتبه بمقر وزارة الداخلية مبعوث الأمم المتحدة الخاص للهجرة لدول مجلس التعاون الخليجي السفير حسن عبدالمنعم، يرافقه رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالكويت ايمان عريقات.

وفي بداية اللقاء رحب الفريق النهام بضيفيه وتبادل معهما الأحاديث الودية، وبحث عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآلية تعميق وزيادة حجم التعاون بين المنظمة والكويت.

من جانبه أشاد السفير حسن عبدالمنعم، بدور الكويت في دعم جهود المنظمة الدولية للهجرة مثمنا دور وزارة الداخلية في جهود بعثة المنظمة في الكويت وأداء مهامها وتذليل جميع العقبات أمامها في أداء رسالتها بما يعكس الوجه الحضاري للكويت.

