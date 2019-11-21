دفتر أحوال

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لقي مواطن مسن مصرعه واصيبت زوجته وسائقه الاسيوي بجروح وكسور خطيرة اثر انقلاب سيارته مساء اول من امس على طريق السالمي السريع.

وكان بلاغ ورد مساء اول من امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث انقلاب على طريق السالمي السريع كيلو 47، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف لموقع الحادث، حيث تبين بان سيارة يقودها وافد اسيوي ومعه كفيله المواطن المسن وزوجته وخلال سيرها انقلبت بعد ان لم يستطع السائق السيطرة على المقود، ما نتج عنه وفاة المواطن المسن واصابة زوجته والسائق الاسيوي بجروح وكسور خطيرة تم نقلهما بسيارة الاسعاف الى مستشفى الجهراء، فيما باشر رجال المرور تخطيط الحادث وسحب السيارة من على الطريق وتسهيل حركة السير.

