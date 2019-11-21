loader

دفتر أحوال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مصرع مسن وإصابة زوجته وسائقه الآسيوي في انقلاب على السالمي


?
لقي مواطن مسن مصرعه واصيبت زوجته وسائقه الاسيوي بجروح وكسور خطيرة اثر انقلاب سيارته مساء اول من امس على طريق السالمي السريع.
وكان بلاغ ورد مساء اول من امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث انقلاب على طريق السالمي السريع كيلو 47، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف لموقع الحادث، حيث تبين بان سيارة يقودها وافد اسيوي ومعه كفيله المواطن المسن وزوجته وخلال سيرها انقلبت بعد ان لم يستطع السائق السيطرة على المقود، ما نتج عنه وفاة المواطن المسن واصابة زوجته والسائق الاسيوي بجروح وكسور خطيرة تم نقلهما بسيارة الاسعاف الى مستشفى الجهراء، فيما باشر رجال المرور تخطيط الحادث وسحب السيارة من على الطريق وتسهيل حركة السير.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة