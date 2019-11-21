دفتر أحوال

ألغت محكمة الجنح المستأنفة الحكم الصادر بحبس فتاة 6 أشهر والقضاء مجددا ببراءتها من تهمة القتل الخطأ وقيادة مركبتها تحت تأثير المشروبات الكحولية.

واسند للمتهمة أنها قادت مركبتها تحت تأثير المشروبات الكحولية معرضة حياتها وحياة الاخرين للخطر، وتسببت بإلحاق الضرر المادي للآخرين بقيادتها مركبتها بإهمال فلم تتمكن من السيطرة عليها ما ادى لانقلابها على الطريق العام، وتسببت عن غير قصد بقتل المجني عليها «صديقتها» التي كانت بجانبها أثناء قيادتها لمركبتها.

وأمام المحكمة، حضرت دفاع المتهمة المحامية انعام حيدر وترافعت شفاهة، مؤكدة ان وفاة المجني عليها جاءت نتيجة إصابتها بكسور في الجمجمة وتفتت المخ والنزيف الداخلي ما ادى لوفاتها بعد الحادث، بيد ان أوراق القضية خلت من ثمة دليل يقيني وقاطع بأن المتهمة هي من كانت تقود المركبة قبل انقلابها إذ اعتصمت منذ فجر التحقيقات بعدم قيادتها للمركبة وان المتوفاة هي من كانت تقودها.

وتمسكت المحامية حيدر بأن الواقعة يحوطها الشك والتخمين لا القطع والجزم واليقين، إذ لاتوجد أي أدلة تؤكد ان المتهمة هي الفاعلة الحقيقية للواقعة، وما تضمنته أوراق القضية ماهو إلا تخمين وشكوك بعيدا عن الواقع، مشيرة إلى أن الشك يفسر دوما لصالح المتهم وخلصت في مرافعتها بطلب بالبراءة لموكلتها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها انها تتشكك بصحة الاتهام المسند للمتهمة لا سيما ان أوراق القضية خلت من ثمة دليل تطمئن إليه وتعول عليه لإدانة المتهمة ذلك انها تتمسك بعدم قيادتها للمركبة، وان المجني عليها المتوفاة هي قائدة المركبة حين وقوع الحادث، كما ان الاسناد في الاتهام الجنائي يتعين أن يقوم على القطع واليقين لا على الشك والتخمين ما يتعين معه القضاء ببراءة المتهمة. وأيدت محكمة الجنح المستأنفة الحكم المطعون به من الادعاء العام.

