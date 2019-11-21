آراء

بعد حالة تبادل الاتهامات التي سادت مشهد توديع الحكومة السابقة، جاءت كلمة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح لتعيد الأمور لنصابها ولتوازنها الصحيح وللتذكير بعدد من القيم والقواعد التي تنطلق منها الكويت كدولة ارتأت العمل وفق آليات دستورية وقانونية ضمنت لها البقاء والاستمرار في ظل جميع المتغيرات التي تمر ولا تزال تهيمن على كامل المشهد في منطقة الشرق الأوسط. ففي قراءة سريعة لتلك الكلمة، ايضا نجد عامل الاعلام والتواصل الاعلامي والتراشق السياسي وأهمية اللجوء للأدوات الدستورية بدلا من الاستمرار في تبادل الاتهامات، وهي كلمات جاءت في صلب الأزمة التي مرت بها الحكومة السابقة، وبفعل وجود تلك الأدوات الدستورية، تعتبر تلك الأدوات ايضا كفيلة بعدم تكرار سيناريو مغادرة كل رئيس وزراء باتهامات فساد واحالة الى محكمة الوزراء، فالفريق الحكومي حينما يبدأ لابد وان يعكس حالة من التفاهم والتضامن والاستيعاب الجيد لمتطلبات التخصص والكفاءة، كما لابد وان يعمل ضمن رؤية وبرنامج حكومي، وفي حال الاخفاق، بالامكان ان يغادر الرئيس مع فريقه حيث يحل مكانه فريق جديد، تتوافر فيها مواصفات قد افتقدها الفريق الذي سبقه.

تلك الآلية، هي ايضا من الأدوات الدستورية، بل هي أساس ومنطلق رئيس لتكون روح الفريق الواحد والذي يتمكن من خلاله الرئيس من العمل والانجاز، ولكن في حالة وجود التناقضات ورؤيتين مختلفتين منذ البداية لدى الفريق الحكومي، فهي تركيبة من الصعوبة استمراريتها ونجاحها.

يبقى التشديد، على ان كلمة امير البلاد، ختمت بأهمية العمل وفق المسؤولية الوطنية الملقاة على الجميع من حكومة ومواطنين، فمن خلال الاحساس بتلك المسؤولية ينطلق العمل المخلص للكويت حكومة وشعبا.

نأمل التوفيق والسداد لرئيس الوزراء الجديد سمو الشيخ صباح الخالد الصباح في القيام بمسؤولياته الوطنية، والله ولي التوفيق.

