آراء

كما توقعنا فقد راهنت جهات استعمارية – صهيونية خارجية، وجهات اقليمية، على وصول الحراكات الجماهيرية العربية الى مرحلة الوهن أو اليأس، وبالتالي فشلها في تحقيق اهدافها. حتى اذا ما أيقنت أن شباب وشابات الأمة لن يلين لهم عزم، ولن يخدعهم أو يخيفهم أحد، ولن يقبلوا بحلول فضفاضة مؤقتة، ولن يقبلوا بأن يتنطًّع لتنفيذ مطالبهم العادلة، وبانتهازية واضحة، من هم في الأصل قد اسهموا في ايصالهم الى الوضع المأساوي الذي عليه يثورون... حتى اذا ما أيقنت تلك الجهات بأن الأرض قد أصبحت تهتز من تحت مصالحها الاقتصادية والعسكرية وأوهامها السياسية بدأت تدسُّ أنوفها في الشأن الحراكي الشعبي الجماهيري بشتًّى الأساليب والحيل.

فالجهات الاستعمارية والصهيونية التي تكيل المديح لتلك الحراكات وتتمنًّى لها النجاح لايمكن أن تكون صادقة أو تقول الحقيقة. فهذه الجهات التي وقفت دوماً مع شتّى أنظمة الاستبداد والفساد، طالما أنها تخدم مصالحها ومصالح شركاتها، لايمكن أن تريد أي نجاح لحراكات تنادي بالحكم الشرعي النزيه الشًّفاف الديموقراطي العادل المستقل عن املاءات الخارج. انها، من المؤكد، تريد من وراء ذلك المديح الكاذب تلطيخ سمعة ونقاء تلك الحراكات أمام شعوب هذه الأمة العربية المساندة لتلك الحراكات. الهدف هو زرع الشك والبلبلة وخلط الأوراق.

والجهات الاقليمية التي تصرخ بالويل والثبور وعظائم الأمور، متهمة تلك الحراكات بأنها مخترقة من قبل قوى الاستعمار والصهيونية، دون تقديم ادلة مقنعة، انما تفعل ذلك خوفاً وهلعاً من أنها لن تستطيع بعد الآن المشاركة في تكوين الحكومات أو اسقاطها، أو الرفع من شأن هذا الحزب وتمكينه، أو تهميش تلك الجماعة وابعادها عن ساحة الحياة العامة لكن المسألة التي تهمنا ليست فيما تنويه وتفكرفيه هذه الجهة أو تخطًّط له تلك الجهة. مايهمنا هو محاولة تفكيك وفهم خطاب تلك الجهات المتدخًّلة فيما لا يعنيها، والتفاعلات المستقبلية لذلك الخطاب مع واقع الحراكات العربية.

هناك أربع جوانب تحتاج أن تبرز بالنسبة لهذا الموضوع.

أولا: هو أن نفس الخطابات التدخلية السافرة قد سبق وأن قيلت عند تفجًّر أي حراك جماهيري في أي قطر عربي، سواء في مغرب الوطن العربي أو مشرقه. وهو اشارة واضحة الى الاستباحة المفجعة لكلا الاستقلالين الوطني والقومي من قبل الخارج.

لقد ساعد على تمدٌّد وترسُّخ تلك التدخلات الدولية والاقليمية في كل شأن عربي، رسمي وغير رسمي، الغياب الكامل لأفكار ومؤسسات التضامن القومي العربي، ما أضطًّر كل قطر عربي لأن ينشد خلاصه عند الأغراب النفعيين والاستعماريين، ووصل الحال ببعضهم الارتماء في أحضان الكيان الصهيوني وقادته من مجرمي الحروب.

ثانيا: أن كون الحراكات الجماهيرية العربية مؤلفة من كتل بمختلف تنوعات الخلفيات الاجتماعية والايديولوجية فان خطاب الجهات التي أشرنا اليها يمكن أن يحدث تأثيرات في جماهير بعض الكتل، مما قد يؤدي الى انفصالها وتخليها عن باقي الكتل، وبالتالي اضعاف بعض الحراكات الجماهيرية العربية أو استغلالها من قبل الخارج أو ادخالها في صراعات جانبية فيما بين بعضها البعض.

ثالثا: هنا تكمن الأهمية القصوى لوجود نوع من القيادة التضامنية، حتى ولو لم ترغب في أن تكون مركزية ومعروفة لأسباب أمنية، لتحلًّل تلك الخطابات التي ذكرناها وتكشف زيفها لجماهيرها، بل وحتى لتنتبه لوجود المدسوسين من قبل السفارات والميليشيات وأجهزة الاستخبارات الأجنبية. وليس بخاف على القاصي والدًّاني أن بعض السفارات تعقد اجتماعات يومية، تضمُّ استخبارات بلدانها وأزلامها في الداخل، لمحاولة افشال أو تشويه الحراكات الجماهيرية من خلال بث المعلومات الكاذبة وانصاف الحقائق ونشر سيل هائل من الاشاعات والشعارات المضللة. واذا كانت الحقيقة هي دوماً ضحيًّة من ضحابا الحروب، كما هو شائع في أدبيات السياسة، فان عالم العولمة النيولبرالية المجنون، الذي نعيشه، قد جعل الحقيقة ضحية لكل صراع أو خلاف أو تنافس. شعار هذه العولمة أصبح : مات سقراط عاش غوبلز.

رابعا: واذن فما لم تقم قيادات تضامنية متفاهمة لتلك الحراكات الجماهيرية، خصوصاً اذا طال أمد وزخم حشودها، بممارسة أساليب الاستقراء وتستنتج من الجزئيات، التي تثور كعواصف هائجة من حولها، أفكاراً واستراتيجيات كلية معقولة، لتردُّ بها على خطابات المتربًّصين بها، اذا لم تفعل ذلك في الحال، فانها تضع مستقبلها وأهدافها في كفًّ الشياطين، وما أكثرهم.

