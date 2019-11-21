آراء

كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه جاءت أمس الأول سامية في رسالتها حكيمة في مضمونها، وهي كلمة أب كبير آلمه مايحدث لعائلته الصغيرة ومايدور في عائلته الكبيرة الكويت، كلمة حاكم حكيم يرى الأمور بمنظار مختلف عما يراه البعض.

ولايظهر صاحب السمو عبر التلفزيون والاذاعة ليخاطب شعبه الا في المهمات والملمات ليقترب من الجميع ويعيد الرشد للعقول والقلوب المتشاحنة، لذلك ظهر سموه حفظه الله ليخاطب شعبه بقلب الأب وعقل القائد ليعيد الأمور الى موازينها.

كلمة صاحب السمو كان لها وزنها وأثرها في القلوب والعقول الواعية حيث رسمت معالم الطريق والمنهج الوطني للحفاظ على نعمة الكويت، واشتملت على توجيهات أبوية أكدت على ثوابت دستورية ووطنية فكانت بمثابة القول الفصل والحكم العدل.

«لاحماية لفاسد» عبارة أكد عليها صاحب السمو ليثبتها كمبدأ قانوني وقيمة أخلاقية وليعطي الضمانة لكل من يشكك بأن هناك أناساً فوق القانون، لذلك تعهد سموه بأن ملف الفساد المحال الى القضاء سيكون بمتابعة شخصية منه، وهذه كلمات تمنحنا الاطمئنان واستشعار مسؤولية القيادة تجاه حرمة الأموال العامة.

وجاءت كلمات صاحب السمو تعبيرا عن روح المسؤولية التي تضع مصلحة الوطن وأمنه في الأولوية، حيث إنه ومهما كان الايمان بحرية الرأي والتعبير إلا أن ذلك لايعني السماح بتهديد أمن واستقرار البلاد وادخالها في متاهات الفوضى عبر الخوض اللامسؤول وعبر وسائل الاعلام وتقاذف الاتهامات وتبادل الاساءات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتجسد المسؤولية الوطنية لدى الجميع عندما يستذكرون كلمات صاحب السمو عندما يذكرهم بخطورة المرحلة التي تعيشها المنطقة ومايستدعي توحيد الصف.

