آراء

لم أكن لأعرِفَ المُهندِس حُسَين العبَّاد الذي واجه مرض سرطان العُقَد اللمفاوية لخمس مراتٍ وانتصر عليه لولا عثوري – بمحض المصادفة - على خطبته في «YouTube» التي شارك بها في TEDx جواثا مَطلَع هذا العام في الأحساء، والتي كانت مُلهِمة للكثيرين، وخلّاقة للمُستسلمين.

تلقى نبأ اصابته بهدوءٍ تامٍ ودون جزع، ربما لفرط ايمانه أو ربما لقلِّة ادراكه، وبدأ رحلة التداوي المُمِضَّة بالعلاج الكيماوي والعمل الجراحي، واحتاج بعد ذلك لعملية أمضى بعدها شهرًا كاملًا في العزل الانفرادي لانخفاض مناعته.

كَرِه حُسَين عصير البرتقال الذي كان يُحبّه لأن الأكل الذي اعتاد عليه كان طعمه أشبه بِبُرادة الحديد كما يصف، وكَرِه رائحة عطره المُفضَّل لأن الرائحة التي كانت تُهيمنُ على المكان وتسكن أنفه هي رائحة المُعقّمات والمسحات الطبية.

قصة العبَّاد مع مرض السرطان أشبه بقِصَص ألف ليلة وليلة، فكلما أضاء قناديل الفرح مُحتفلًا بانتصاره عليه كلما هاجمه وأطفأ فتيلها من جديد وكأنه يريد أن يثأر لهزائمه السابقة منه.

في كل مرَّةٍ يحاول أن يَنكَبَّ على دروسه ويحلّ واجباته يتذكر أنه مريض سرطان فيتساءل: ما فائدة الدراسة وأنا قد أموت في أي وقت ؟ لكنه يعود فيستدرك ويستدعي فكرة المحاولة حتى وان كانت لصيقةً بفكرة الموت في نظره.

أنهى دراسته الجامعية في تخصص الهندسة الكهربائية، ومثَّل المملكة في أهم حدث على مُستوى الجامعة وفاز بالمركز الأول لثلاث مرات عن أفضل جناح يُجسِّد ثقافة دولة من بين عشرين جناحاً وقد كرَّمه على اثر ذلك السفير السعودي، واختارته احدى الشركات الفرنسية الرائدة ضمن ثلاثة طُلاب لحضور ورش عملٍ في باريس.

حُكم الموت الاستباقي الذي أطلقه عليه المجتمع لم يحرمه من وظيفة أحلامه وحسب، بل حرمه حتى من أن تكون له فتاة أحلام تشاركه حياته، فقد تقدَّم لأكثر من فتاة وكانت الأبواب مُؤصَدَة، لأنه في نظرهن شخص يشدد حيازيمه نحو الموت. ما فتِئَ يحاول حتى عثر على الفتاة التي أعادته الى خارطة العالم من جديد، لكن قبل موعد زواجه بستة أشهر باغته المرض للمرة الخامسة، ورغم كل محاولاته في الانفصال عنها الا أنها تمسَّكتْ به وكانت حاضرة معه لكل موعد مستشفى منذ ارتباطهما.

فاطمة زوجته فصلٌ جميلٌ ومهم من فصول حكايته لا يمكن تجاوزه البَتَّة، بل هي عِدَّة فصول بدأت باقترانهما وتسلسلت حتى لحظات كتابة هذه السطور، فقد كانت مصدر القوة والثبات وكانت صمّام الأمان بالنسبة له. تقول فاطمة: عندما تقدَّم لي لم أُفكِّر بمرضه ولم أخشَ أن يعود له من جديد، وكنتُ أراهُ سليمًا، ولو عاد بي الزمان للوراء لاخترته من جديد.

ويقول حسين: بكيت أثناء مرضي مرَّتين: المرة الأولى في جَيْئَة المرض للمرة الخامسة تحديدًا خشية فقدان الانسانة التي آمَنَتْ وقبِلتْ ووَثَقَتْ بي رغم كل معاناتي، والمرة الثانية حينما سمعتُ من مسؤول توظيف الشركة التي كنتُ أحلمُ بالعمل فيها عبارة:أنت لا تصلح مهندسًا ميدانيًا معنا.

اليوم يحتفلان بمضيّ خمس سنوات على اقترانهما، ويحتفلان أيضًا بمضيّ خمس سنوات على شفائه، وكأن ارتباطهما كان بداية حياة ونهاية معاناة، وكان النور في آخر النَفَق المُظلِم.

سافرَ بي حسين بعيدًا دون أن أبرح مكاني، أخذني الى حيثُ يريدُ هو لا حيثُ أريدُ أنا، جعلني أُحلِّق بلا أجنحة، وأهبط بلا مظلة. هبوطي كان بطيئًا جدًا، لأن عالم الأحلام بلا جاذبية. رأيته في خطبته على «YouTube» مُحاربًا ضاريًا، ورأيته على الطبيعة طَودًا أشَمًّ، كان يُحدثني بثقةٍ وأرنو اليه بشغف، ويملؤني بطموحاته التي تمخُر عُبَاب البحر متجاوزةً كل الصعاب.

