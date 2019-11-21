آراء

قبل عدة شهور، زرت مستوصف حولي الغربي، فشاهدت طوابير المراجعين ممتدة.. طويلة، وموظفو شباك التذاكر الطبية غير موجودين في أماكنهم فصوّرت بكاميرا تليفوني هذه الطوابير وما أن كدت انتهي من الصورة الثالثة حتى برز موظفو الشبابيك فجأة أمامي يحاولون أخذ الهاتف عنوة من يدي مدّعين بأنني أصوّر الحريم. وبعد شدّ وجذب وتلاسن وتلاعن بيننا وتهديد ووعيد وعلى الملأ، استطعت أن أفلت بسلام وربنا ستر.

المشكلة أن الجمهور المغبون، ومنهم رجال كثر، ظلوا واقفين في طوابيرهم لم يتحرّكوا أو يتدخّلوا.. لصالحي أو يحاولوا ابعاد موظفي المستوصف الذين تكاثروا حولي مع أنني عملت ما عملت لصالحهم، وعطفا عليهم، وانتصارا لهم.

وفي مصر العربية الكبرى موظف قطار سريع، روتيني معقّد، نتن، تلم، يفتح باب القطار.. ويدفع شابين أرزقيين، على باب الله..بعمر الزهور، خارجه علنا ومع سبق الاصرار وربما الترصّد وركاب القطار يتفرجون مع أنهم كثرة بامكانهم ايقاف هذا الموظف المعتوه عن غيّه وبطشه والفتك بشابين مصريين لهما وفق الدستور نصيب في القطار الحكومي.

لكنهم لم يفعلوا وتركوه يقتل أحدهما ويعيق الآخر مدى الحياة.

فماذا جرى للناس؟

لماذا هذا الجبن والقعود عن نصرة الحق ونصرة المظلومين؟

ماذا دهانا يا ناس أين النخوة والشهامة؟

ان ما يحدث الآن من استعذاب للألم وقبول أو رضى بالتسلّط والغبن والظلم من قلة من الفاشيين الجدد.. مستغرب ومستهجن، يذكّرنا بما رواه مدرّس تاريخ لنا ونحن طلاب في المرحلة الثانوية بغزة هاشم، قبل أقل من خمسين عاماً. تقول الرواية التاريخية والعهدة على الراوي: أن تركياً باغيا ابان الاحتلال التركي لبلاد الشام أمر عربياً بأن يستلقي على الأرض من دون أن يتحرّك حتى يذهب الى بيته ويعود بالسيف ليقطع رأسه.

الغريب العجيب والمشين أن العربي المضبوع ظل ممددا على الأرض.. ينتظر عودة التركي ليقطع رأسه.

حتى الهروب من الموت يخاف منه المسكين.

ولكن لماذا لم يدفعه المارة..والمتفرجون..على الهروب؟

هذا هو السؤال الذي أبحث عن اجابة له.

فهل تعرف الاجابة عزيزي القارئ؟

وبالمناسبة:

مازالت طوابير مراجعي مستوصف حولي الغربي طويلة في بعض الأيام والأوقات والدخول الى الطبيب مضن وصعب.

مع أنني عمّمت الصور على المئات ممن أتواصل معهم عبر الوتساب.

وفي الصباح الباكر أرى العديد من الناس واقفين وقاعدين أمام باب مستوصف حولي الغربي.. ينتظرون فتحه.

ومنا الى مسؤولي وزارة الصحة الكرام.

