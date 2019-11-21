عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: اكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ان السياسة النفطية للمملكة تستهدف استقرار اسواق النفط العالمية، وتخدم المنتجين والمستهلكين على السواء. وأضاف الملك سلمان ان السياسة النفطية للمملكة تهدف الى تحقيق امن وموثوقية امدادات النفط. وأكد مجددا ان اسلحة ايرانية استخدمت في الهجمات على منشآت «أرامكو».

وفيما يتعلق باقتصاد السعودية، قال خادم الحرمين الشريفين ان المملكة تسير في طريقها لتحقيق المزيد من الانجازات من خلال رؤية 2030 بجميع محاورها. وقال «ما تحقق من انجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية جعل من بلادنا مصدر فخر وعز لنا جميعا».

وأضاف «حرصنا على المضي قدماً في المشاريع التنموية وخلق مجالات اقتصادية جديدة».

ولفت خادم الحرمين الى ان السعودية عازمة على تحقيق اهدافها بتنويع قاعدة الاقتصاد لبناء مكتسبات وطنية جديدة سيكون المواطن فيها الهدف والرافد، قطعنا خطوات كبيرة في تطوير القدرات البشرية وتهيئة شباب الوطن ذكوراً واناثاً لسوق العمل.

وفيما يتعلق بالمرأة قال ان المملكة ستواصل جهودها في تمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها، كما تواصل بذل الجهود لايجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وخفض معدل البطالة. وأوضح «نشير بكثير من الاعتزاز لارتفاع نسبة مشاركة المرأة من 19.4% عام 2017 الى 23.2% في 2019، كما نؤكد حرصنا واهتمامنا بتنمية اعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال». وبلغ معدل النمو للناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثاني من هذا العام 3% مقارنة بـ 2.5% في الربع الثاني من 2018.وتظهر البيانات ارتفاع معدلات الايرادات غير النفطية بنحو 15%.

وأشار الملك سلمان الى ان هذا العام شهد ارتفاعا في اعداد المنشآت بنسبة 13% ونمو حجم اقراضها ونواصل تشجيعها لرفع حصتها في المشتريات الحكومية. وحول اكتتاب ارامكو قال الملك سلمان «الاعلان طرح جزء من اسهم ارامكو سيتيح للمستثمرين داخل المملكة وخارجها المساهمة فيها، ويجلب الاستثمارات ويخلق آلاف الوظائف ويعزز من حجم السوق المالية».

وبشأن النظام الايراني قال خادم الحرمين الشريفين «نأمل ان يختار النظام الايراني جانب الحكمة وأن يدرك انه لا سبيل له لتجاوز الموقف الدولي الرافض لممارساته الا بترك فكره التوسعي والتخريبي». واكد ان «المملكة لا تنشد الحرب لأن يدها التي كانت دوماً ممتدة للسلام اسمى من ان تلحق الضرر بأحد الا انها على اهبة الاستعداد للدفاع عن شعبها بكل حزم ضد اي عدوان». وأشار الملك سلمان الى انه «على النظام الايراني ان يدرك انه امام خيارات جدية وأن لكل خيار تبعات سيتحمل نتائجها، وأن المملكة عانت من سياسات وممارسات النظام الايراني ووكلائه».

وأكد ان السعودية ستواصل جهودها المشرفة في نصرة الشعب اليمني وقال «نأمل ان يفتح اتفاق الرياض الباب امام تفاهمات اوسع بين المكونات اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث. وأوضح ان سياسات وممارسات النظام الايراني ووكلائه وصلت مؤخراً الى ذروة جديدة من الأعمال الممنهجة والمتعمدة لتقويض فرص السلام والأمن في المنطقة.

