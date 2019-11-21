عربيات ودوليات

رام الله - جنيف - الوكالات: كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن توجه القيادة الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة الى المحكمة الجنائية الدولية، من اجل رفع قضية ضد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو شخصيا كونه يتحمل المسؤولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات اعلانه الخطير بشأن المستوطنات. وقال المالكي، فى حديث لاذاعة صوت فلسطين امس، ان الاعلان الأميركي من الناحية القانونية لا قيمة له، لكن من الناحية العملية فان له انعكاسات خطيرة بتقويض السلم والأمن وامكانية حل الدولتين وانهاء حالة الاستقرار، وشجع (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتانياهو على ضم اراضي الضفة بدءا من الأغوار فى مخالفة واضحة للقانون الدولي. وفيما يتعلق بجلسة مجلس الأمن، قال وزير الخارجية الفلسطيني ان ما تريده فلسطين من الجلسة هو استصدار بيانات ادانة وعزل الولايات المتحدة سياسيا واظهار انها دولة مخالفة للقانون الدولي.

من جهته قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة، ان الولايات المتحدة الأميركية ترتكب خطأ تاريخيا من خلال اتباعها سياسة استعمارية بموقفها من القدس والمستوطنات، وهى تشكل بذلك اكبر جرائم العصر. وأضاف ابو ردينة في تصريح اوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» امس، ان استمرار هذه الأخطاء سيؤدي الى استمرار احتراق المنطقة بأسرها، وهذا الحريق جراء هذه السياسة الأميركية الفاشلة فى المجالات كافة لن ينجو منه احد. وأعلن ابو ردينة، ان فلسطين ستتوجه الى محكمة العدل الأوروبية لمواجهة قرار اميركا بشأن المستوطنات الاسرائيلية. وشدد على ان «العلاقة مع اميركا لن تعود طالما تستمر الادارة الأميركية بسياستها».

الى ذلك قالت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ان المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زالت تمثل انتهاكا للقانون الدولي، ما يمثل رفضا لموقف الادارة الأميركية الذي اصبح مؤيدا الآن للمستوطنات.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان روبرت كولفيل في افادة صحافية بجنيف «ما زلنا نتبع الموقف الثابت منذ فترة طويلة للأمم المتحدة بأن المستوطنات الاسرائيلية تمثل خرقا للقانون الدولي» وأضاف ان «تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له».

وكررت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، راعية اتفاقات جنيف التي تجسد القانون الدولي الانساني الذي يحمي المدنيين وغيرهم، موقفها المتمثل في ان الضفة الغربية ارض محتلة.

