عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي انه شن ضربات جوية «على نطاق واسع» على مواقع عسكرية في دمشق امس «ردا» على اطلاق صواريخ من سورية باتجاه اسرائيل ما اسفر عن مقتل 11 «مقاتلا» بينهم سبعة «غير سوريين» حسب المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض، فيما اكدت وسائل اعلام رسمية سورية سقوط قتيلين مدنيين في الغارات.

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي اعلن الثلاثاء ان دفاعاته الجوية اعترضت اربعة صواريخ اطلقت من سورية المجاورة، بينما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، الواجهة الاعلامية لجماعة «الاخوان المسلمين» ومقره لندن، ان الجانب الاسرائيلي رد بشن غارات على اهداف قرب دمشق.

وأعلن جيش الاحتلال في تغريدة على حسابه في «تويتر» صباح امس انه شن ضربة «على نطاق واسع» استهدفت مواقع للجيش السوري ولفيلق القدس الايراني. وقال ان مقاتلات الجيش الاسرائيلي قصفت «نحو عشرة اهداف عسكرية» بما في ذلك مقار قيادة عسكرية ومستودعات، وقامت «بتدمير» بطاريات للدفاع الجوي.

وصرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو «من ضربنا نضربه! هذا ما فعلناه هذه الليلة ضد اهداف عسكرية سورية وقوات القدس الايرانية في سورية». وقال نتانياهو «لقد اوضحت انه بغض النظر عن الجهة التي ستضر بنا، سنرد عليها ردا مؤلما وهكذا فعلنا ضد اهداف عسكرية لقوات القدس الايرانية ومنشآت عسكرية سورية».

من جانبها اكدت دمشق تصدي دفاعاتها الجوية للصواريخ واسقاط معظمها بينما ذكر «مرصد الاخوان المسلمين» ان 11 «مقاتلا» بينهم سبعة «غير سوريين» قتلوا في الضربات.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «لايمكننا ان نجزم ما اذا كان المقاتلون غير السوريين ايرانيين او (مقاتلين) من جنسيات مختلفة موالين لايران» وتحدث عن اصابة اربعة مدنيين بجروح في هذه الضربات.

وصرح الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي جوناثان كونريكوس لوكالة فرانس برس ان الهجوم كان «سريعا وكثيفا جدا» واضاف ان الهدف الرئيس كان «المنشأة الزجاجية» الواقعة في «المحيط العسكري لمطار دمشق الدولي». وتابع ان هذه المنشأة هي «المبنى الرئيس الذي يستخدمه الحرس الثوري لتنسيق نقل المعدات العسكرية من ايران الى سورية وأبعد من ذلك».

من جهته، قال «مرصد الاخوان المسلمين» ان الضربات الاسرائيلية ادت الى «تدمير بطاريات للدفاع الجوي السوري في مطار المزة العسكري ومستودعات للأسلحة والذخائر تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني في محيط الكسوة ومستودع آخر لانعرف لمن هو قرب ضاحية قدسيا ومحيط صحنايا» بجنوب وجنوب غرب دمشق. واضاف ان «شابة اصيبت بشظايا جراء القصف الاسرائيلي على ضاحية قدسيا كما جرى انتشال عائلة مكونة من رجل وزوجته وابنه من تحت انقاض منزل في قرية بيت سابر بناحية سعسع بعد استهداف احد الصواريخ الاسرائيلية للمنزل».

وبينما تحدث مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية في دمشق عن دوي انفجارات ضخمة في العاصمة، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري قوله ان الطيران الحربي الاسرائيلي» قام «باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ». وأضاف ان «منظومات دفاعنا الجوي تصدت على الفور للهجوم الكثيف وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول الى اهدافها».

