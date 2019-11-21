عربيات ودوليات

أغلقت السلطات الاسرائيلية، الأربعاء، مؤسسات فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، لمدة 6 اشهر، وذلك بقرار من وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي. واقتحمت القوات الاسرائيلية مكتب مديرية التربية والتعليم، ومكتبا يزود تلفزيون فلسطين بالخدمات الاعلامية في حي الصوانة، واعتقلت مدير المركز الصحي العربي في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». وأوضحت الوكالة ان السلطات الاسرائيلية وضعت قرارا موقعا من وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان، يقضي باغلاق المؤسسات المذكورة لمدة 6 اشهر. بالاضافة الى ذلك، اعتقلت السلطات الاسرائيلية مدير التربية والتعليم في القدس سمير جبريل، وأغلقت المسجد الرصاصي في البلدة القديمة واستولت على مفاتيحه، واحتجزت موظفي مدرسة الأيتام الاسلامية لعدة ساعات داخل المسجد. ووفقا لوسائل اعلام فلسطينية، فقد تمركزت «قوات ومخابرات الاحتلال عند مدخل مكاتب فضائية فلسطين، ثم اقتحمتها وقامت بتفيش بعض المكاتب، وصادرت احد الكمبيوترات، ثم علقت قرارا يقضي باغلاقها لمدة 6 اشهر وسلمت مراسلته كريستين ريناوي استدعاء للتحقيق». وقامت السلطات الإسرائيلية بتفتيش الملفات وأجهزة الكمبيوتر في مقر المديرية، فيما انتشر عناصر المخابرات الإسرائيلية داخل المبنى وعلى بابه الرئيسي.