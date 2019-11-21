عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن العدد الاجمالي للقوات المسلحة الأميركية التي سيتم نشرها في المملكة العربية السعودية سيقارب ثلاثة آلاف فرد وأن القوات المتبقية ستصل في الأسابيع القادمة. وقال ترامب في رسالة بعث بها الى رئيسة مجلس النواب والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ انه في يوليو تم نشر القوات المسلحة الأميركية في الشرق الأوسط «لحماية مصالح الولايات المتحدة وتعزيز حماية قواتها في المنطقة ضد الأعمال العدائية من قبل إيران والقوات التابعة لها».

واعتبر أن «إيران استمرت في تهديد أمن المنطقة بما في ذلك مهاجمة منشآت النفط والغاز الطبيعي بالمملكة العربية السعودية في 14 سبتمبر 2019». وأشار الى أنه «من أجل طمأنة شركائنا وردع المزيد من السلوك الاستفزازي الإيراني وتعزيز القدرات الدفاعية الاقليمية تم اصدار أوامر اضافية للقوات المسلحة الأميركية بالانتشار في الشرق الأوسط».

ولفت الى أن «أول هذه القوات الاضافية وصلت الى السعودية وأن القوات المتبقية ستصل في الأسابيع المقبلة». وأضاف انه «مع هذه القوات الاضافية سيكون العدد الإجمالي لأفراد القوات المسلحة للولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية قد وصل الى نحو ثلاثة آلاف». وشدد على أن هؤلاء الأفراد «سيبقون منتشرين طالما أن وجودهم مطلوب للوفاء بالمهام الموضحة أعلاه» مؤكدا انه اتخذ هذا الاجراء بما يتماشى مع مسؤوليته في حماية مواطني الولايات المتحدة بالداخل والخارج وتعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» أن حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» والمجموعة المرافقة لها عبرت مضيق هرمز الثلاثاء لإظهار «التزام» واشنطن بحرية الملاحة، وذلك وسط توترات مع طهران. وأوضحت البحرية الأميركية في بيان أن عبور مجموعة حاملة الطائرات المضيق الاستراتيجي الذي يفصل بين إيران والإمارات باتجاه الخليج كان مقررا مسبقا وتم من دون أي حوادث. وتضم المجموعة حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» بالإضافة إلى عدد من السفن والطائرات. ويعبر المضيق ثلث الإنتاج النفطي العالمي المنقول بحرا. وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية طالبا عدم كشف هويته إن الاتصالات بين القوات الأميركية وخفر السواحل الإيراني كانت «مهنية». وهذه هي المرة الأولى التي تعبر فيها مجموعة حاملة طائرات أميركية المضيق منذ أن أسقطت إيران في المنطقة في يونيو طائرة أميركية مسيّرة.

الى ذلك قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن اعتزام الولايات المتحدة رفع عدد قواتها في السعودية من شأنه أن يزيد من التوتر في منطقة الخليج. فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا اتخذت خطوات على مدى سنوات طويلة فيما يخص أمن منطقة الخليج، مؤكدا أنه «لو حظيت هذه الخطوات بالدعم اللازم، لكنا تجنبنا اليوم التصعيد».

