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بغداد- الوكالات: استعادت القوات الأمنية العراقية، صباح امس السيطرة على جسر الأحرار وأبعدت المتظاهرين الى ساحة الخلاني وشارع الرشيد باتجاه جسر السنك وسط بغداد.

وكانت القوات الأمنية قد فرقت في ساعات الفجر الأولى، المتظاهرين المتواجدين على جسر الأحرار بقنابل الغاز المسيل للدموع ما تسبب بوقوع اصابات بين المتظاهرين.

وقال مسؤولون امنيون ان ما لا يقل عن 27 متظاهراً اصيبوا في اشتباكات متجددة وسط بغداد وأضافوا ان الاشتباكات وقعت فجر امس بالقرب من جسر الأحرار في وسط العاصمة واستخدمت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من التقدم الى المنطقة الخضراء المحصنة، حيث يقع مقر الحكومة.وكان المحتجون احتلوا في وقت سابق جانباً من الجسر فيما انتشرت قوات الأمن على الجانب الآخر.

وغالباً ما تشهد جسور السنك والجمهورية والأحرار شدا وجذبا بين المحتجين الذين يتمسكون بها، وبين القوى الأمنية التي تعتبر اقفال تلك الجسور مسألة امنية لا يمكن القبول بها. وواصل عدد كبير من المتظاهرين العراقيين احتجاجاتهم دون اكتراث بالوعود التي اطلقتها الحكومة على مدى الأيام الماضية او البرلمان. وتجمع مئات المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، التي تشكل نقطة الثقل الأساسية للاحتجاجات المستمرة منذ الشهر الماضي.

على صعيد اخر صوت مجلس النواب العراقي لصالح تمرير قانون الغاء الامتيازات المالية لكبار المسؤولين العراقيين.ونص القانون على منع تخصيص مبالغ مالية للعلاج في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة فضلا عن منع دفع بدلات الايجار لمن لا يمتلك منهم عقارا في بغداد حيث يزاولون اعمالهم. كما تضمن القانون الجديد على تخصيص عدد محدد من السيارات لرؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان لبقية المسؤولين. والغى القانون الجديد مخصصات الضيافة ومنع استئجار الطائرات الخاصة من خزينة الدولة باستثناء طائرة رئاسة الوزراء. وخفض القانون المستحقات المالية للايفادات والسفر وتقنين صرف الاموال المخصصة لوقود سيارات المسؤولين. وسبق للبرلمان ان مرر قانونا مشابها الا انه سرعان ما تم نقضه امام المحكمة الاتحادية وتم الغاؤه.

