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طهران- الوكالات: أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في ايران آية الله علي خامنئي أمس أنه تم «دحر العدو» بعد أيام من التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف، على إثر زيادة أسعار الوقود. فيما حشدت الحكومة انصارها في الشارع.

وقال خامنئي في خطاب بثه التلفزيون «دحرنا العدو خلال الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة»، مشيرا إلى أن ما حدث «خلال الايام الاخيرة كان ممارسات امنية وليست شعبية». وأكد «فرضنا التقهقر على العدو». وعرض التلفزيون الحكومي الذي نادرا ما يورد إشارات إلى معارضة في إيران، لقطات لشبان ملثمين يشتبكون مع قوات الأمن. وبدأت التظاهرات في إيران الجمعة الماضية احتجاجا على قرار بزيادة أسعار الوقود.

في غضون ذلك خرجت مسيرات حاشدة، امس في مدن إيرانية عدة لتأييد الحكومة ومعارضة الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا. وبث التلفزيون الرسمي مشاهد لمسيرات حاشدة في مدن إيلام و همدان ونوشهر وبم والمحافظة المركزية، ردد فيها المتظاهرون شعارات «الموت لأميركا ومثيري الشغب». من جانبه قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني إن شعب بلاده لن يسمح لمن وصفهم بـ«الأعداء» بتمرير مؤامراتهم، وأضاف روحاني في كلمة له باجتماع مجلس الوزراء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد إن «الإيرانيين خرجوا من اختبار تاريخي آخر وأظهروا بأنهم لا يسمحون مطلقا للعدو بتنفيذ مخططاته المقيتة على الرغم من أنهم قد يواجهون مشاكل اقتصادية ويشكون من إدارة البلاد». وتابع الرئيس الإيراني قائلا «شعبنا يدرك جيدا أن الهدف الرئيس للبلاد هو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إمداد الطاقة حتى لا نحتاج إلى الخارج، وأن نكون قادرين على التنفيذ والعمل بشكل صحيح واستهلاك الطاقة التي يتطلبها إنتاجنا المحلي، وأيضا تطبيق وتنفيذ قدر لا بأس به من العدالة في المجتمع، أي تخصيص العوائد المستحصلة للشرائح الضعيفة والمتوسطة». على صعيد آخر ذكرت صحيفة «كيهان» المقربة من المحافظين أن العديد من زعماء الاحتجاجات يمكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام «حيث اعترفوا بأنهم تلقوا تعليمات وتمويلا وأسلحة من الخارج»، حسب ما نشرت الصحيفة.

