عربيات ودوليات

واشنطن- باريس- الوكالات: حذرت وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية من مغبة رفع حظر السلاح على ايران فيما أكدت أن الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة «5+1» لا يزال «مصدر قلق كبير» للولايات المتحدة.جاء ذلك في تقرير كشفت الوكالة عنه بعنوان «القوة العسكرية لإيران» بشأن «القدرات الأساسية» للجيش الإيراني. وقال كبير محللي الوكالة بشأن إيران كريستيان سوندرز في تصريحات للصحافيين «بينما توسع طهران قدراتها ودورها كتهديد غير تقليدي وتقليدي في الشرق الأوسط فإنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نفهم القوة العسكرية لإيران والتهديد الذي تشكله على مصالحنا وحلفائنا وأمننا».

وأوضحت استخبارات «البنتاغون» أن «الجيش الإيراني يعتمد إلى حد كبير على ثلاث قدرات أساسية» بينها الصواريخ الباليستية ووجود قوات بحرية «قادرة على تهديد الملاحة» في الخليج العربي ومضيق هرمز و»القدرات غير التقليدية بما في ذلك استخدام شركاء ووكلاء في الخارج». وأضاف «أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري وهو الأداة الرئيسية لإيران في العمليات غير التقليدية يحتفظ بشبكة واسعة من الشركاء من غير الدول والوكلاء والجماعات الموالية له في جميع أنحاء المنطقة». كما أكد أن البرنامج النووي الإيراني «لا يزال مصدر قلق كبير للولايات المتحدة» مشيرا إلى أن «طهران هددت بمواصلة وقف المزيد من التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ما لم.. تحصل على تخفيف للعقوبات بشكل كاف». وحذر من أن «إيران ستستمر على الأرجح في التركيز على التطوير المحلي للصواريخ ذات القدرة المتزايدة والمنصات البحرية والأسلحة والدفاعات الجوية بينما تحاول تعزيز بعض قدراتها الجوية والبرية المتدنية في المقام الأول من خلال المشتريات الأجنبية». وأشار سوندرز إلى إن إيران «محظور عليها شراء معظم أنواع أنظمة الأسلحة التقليدية من الخارج» بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231. وأضاف «ومع ذلك فإنه من المقرر أن تنتهي هذه القيود في أكتوبر 2020 ما يتيح لطهران فرصة لاكتساب بعض القدرات المتقدمة التي كانت بعيدة عن متناول يدها منذ عقود». ومن المقرر رفع الحظر على السلاح في إيران في اكتوبر 2020 حسب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة. وتابع «إن لدى ايران اكبر عدد من الصواريخ في الشرق الاوسط تتضمن شريحة ضخمة من الصواريخ ذات المدى القصير جدا، والصواريخ القصيرة المدى والمتوسطة التي يمكن ان تطاول أهدافا في مجمل منطقة الشرق الاوسط حتى مسافة ألفي كيلومتر». وخلال العرض نفسه أوضح مسؤول استخباراتي عسكري أميركي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه أن هذه المقارنة تشمل اسرائيل ايضا.

