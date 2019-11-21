عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اكدت منظمة «العفو» الدولية مقتل اكثر من 100 متظاهر في 21 مدينة ايرانية، وذلك في ظل الاحتجاجات وأعمال العنف التي تشهدها ايران اثر قرار الحكومة برفع اسعار الوقود. وقالت «العفو» الدولية، في بيان، ان 106 متظاهرين على الأقل قتلوا في 21 مدينة وفقا لتقارير تلقتها المنظمة مضيفة ان مقاطع فيديو موثقة وروايات شهود عيان ومعلومات تم جمعها من نشطاء خارج ايران «تكشف عن نمط مرعب من القتل من قبل قوات الأمن الايرانية». وتابعت المنظمة بالقول انها تعتقد ان «عدد القتلى اكثر من ذلك بكثير، وان بعض التقارير تشير الى مقتل ما يصل الى 200 متظاهر» متهمة المسؤولين الايرانيين بـ«اعطاء الضوء الأخضر لقوات الأمن لسحق الاحتجاجات». الى ذلك قال ديفيد كاي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون التمتع بحرية الرأي والتعبير، ان قطع السلطات الايرانية للانترنت، يزيد من صعوبات المتظاهرين للاحتجاج. وقال كاي لشبكة « سي ان ان» الاميركية «تأثير ذلك (قطع الانترنت) كبير للغاية، لأنه يجعل من التواصل بين الناس على الأرض امرا شبه مستحيل وكذلك التواصل مع الأهل والأصدقاء خارج البلاد، ويجعل من قدرة الناس للحصول على المعلومات مستحيلا».