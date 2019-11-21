أول النهار

استقبل سمو الشيخ جابر المبارك وبحضور سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف عبدالله الروضان وعدداً من الأمناء المساعدين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأعرب سموه عن خالص شكره وتقديره لهم على ما بذلوه طوال الفترة الماضية من جهد كبير في مساندة وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتصريف أعماله، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.

من جانب آخر بعث سمو الشيخ جابر المبارك رسالة تهنئة الى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة هذا نصها:

يطيب لنا ان نبعث الى سموكم حفظكم الله بأصدق آيات التهاني واخلص التبريكات بمناسبة الثقة السامية لصاحب السمو أمير البلاد المفدى وصدور الأمر الأميري بتعيينكم رئيساً للوزراء وتكليفكم بترشيح اعضاء الوزارة. كما يسعدنا ونحن نزجي لكم التهنئة بهذه الثقة السامية ان نتمنى لكم التوفيق وان يسدد الله تعالى خطاكم ويكلل بالنجاح جهودكم وعطاءكم في خدمة وطننا الحبيب وان يعينكم جلت قدرته على تحمل اعباء هذه الامانة والمسؤولية الوطنية الكبيرة لمواصلة مسيرة التقدم والرخاء لبلادنا العزيزة والرفاه لابنائها الاوفياء.

خالص تهانينا وتمنياتنا لسموكم بموفور الصحة والعافية ولكويتنا الغالية دوام نعمة الامن والامان والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الأمين.

