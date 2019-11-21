أول النهار

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس الاربعاء برسالة الى سمو الشيخ صباح الخالد عبر فيها عن خالص التهنئة بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيساً للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وأعرب الغانم في رسالته عن تمنياته لسمو الشيخ صباح الخالد بالتوفيق والنجاح في تشكيل حكومة متجانسة تضطلع بمسؤولياتها الوطنية بما يصب في مصلحة البلاد والعباد.

من جانب آخر، استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس وفد اتحاد الناشرين العرب الذي يقوم بزيارة للبلاد تزامنا مع بدء فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب.

وضم الوفد رئيس الاتحاد محمد رشاد والأمين العام للاتحاد بشار شبارو وممثل الكويت في الاتحاد سعود المنصور اضافة إلى أعضاء الاتحاد الذين يمثلون الاتحادات الوطنية للنشر في الدول العربية.

