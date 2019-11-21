أول النهار

دشن مدير عام الادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد صباح أمس دفعة جديدة من زوارق الاطفاء والانقاذ السريعة والتي تم تزويدها بأجهزة ملاحية متطورة لتسهيل عمليات البحث والانقاذ، كما تحتوي بعض هذه الزوارق على أنظمة لمكافحة الحرائق والتي بامكانها التعامل مع الحرائق البحرية المختلفة. وأعرب الفريق خالد المكراد عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح على دعمه اللامحدود لاخوانه رجال الاطفاء، مؤكداً بان هذه الدفعة الجديدة من الزوارق المتطورة لتعزيز اسطول الاطفاء البحري لتأمين المياه الاقليمية والدولية للكويت وجميع الموانئ من خطر الحرائق، اضافة الى زيادة عدد المراكز البحرية قريباً من 5 إلى 7 مراكز.

هذا وكان في استقبال الفريق المكراد لدى وصوله الى موقع حفل التدشين كل من نائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر البليهيص ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام العميد خليل الامير ومدير ادارة الاطفاء البحري العقيد بدر الكدم ورؤساء مراكز الاطفاء البحري وعدد من وسائل الاعلام.

