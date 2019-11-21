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بدأ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أمس مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة التي رجحت مصادر ألا تتأخر عن نهاية الأسبوع المقبل.

وأكدت المصادر لـالنهار ان التشكيل الوزاري سيكون شبابيا بشكل عام موضحة أن جميع الأسماء المتداولة مازالت قيد البحث والتشاور وأن الأمور ستتبلور يوم الأحد القادم. وعن نسبة التغيير في الحكومة اكدت المصادر أنه من المؤكد دخول 5 وزراء جدد ليحملوا حقائب الدفاع والداخلية والأشغال والاسكان والمالية.

وقالت المصادر: ستكون هناك مراجعة لأسماء الوزراء الحاليين وخاصة في الوزارات الخدمية من ناحية الانجاز وكذلك الملفات المعروضة لهم في مجلس الأمة للاسهام في أن تكون الفترة المقبلة فترة للاستقرار والتعاون بين السلطتين.

من جانبه، اعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تمنياته لسمو الشيخ صباح الخالد بالتوفيق والنجاح في تشكيل حكومة متجانسة تضطلع بمسؤولياتها الوطنية بما يصب في مصلحة البلاد والعباد. وبعث الغانم امس برسالة الى الخالد عبر فيها عن خالص التهنئة بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة. من ناحيتهم، واصل النواب محاولات بسط اجندة

معينة كأرضية مشتركة مع الحكومة الجديدة عبر طرحهم عددا من الملفات التي رأوا فيها فرصة امام الحكومة بقيادة الخالد لعبور مرحلة الاحتقان الحالية.

واكد النواب على وجوب الوصول الى حلول مرضية لملفات مكافحة الفساد وحماية المال العام وتعديل النظام الانتخابي والمصالحة السياسية وتنويع مصادر الدخل ومعالجة قضية البدون وتحسين معيشة المواطنين.

وقال النائب حمدان العازمي: اما أن يعتمد التشكيل الحكومي الجديد على الكفاءة بعيدا عن الترضيات والمواءمات السياسية.. أو ستكون الحكومة بداية لسلسال حكومات تنتهي من حيث بدأت وكأنك يابو زيد ما غزيت. وبين ان مكافحة الفساد والمصالحة الوطنية والعفو الشامل وتنويع مصادر الدخل اهم التحديات التي تثبت مدى جدية حكومة سمو الشيخ صباح الخالد في تحقيق التعاون مع الشعب قبل تحقيقه مع مجلس الامة.

وقال النائب محمد هايف: نهنئ سمو الشيخ صباح الخالد على ثقة سمو الأمير بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وأسأل الله له العون والتوفيق في مهمته الصعبة لاختيار الكفاءات لحكومة هذه المرحلة التي يتطلع فيها أهل الكويت للانجاز ومحاربة الفساد واللحاق بركب التقدم والتنمية والمبادرة بحل القضايا العالقة كالعفو والبدون.

وقال النائب الحميدي السبيعي انه لا خيار للحكومة الا بالعمل وفق نهج يقوم على مكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وتقوية الجبهة الداخلية من خلال المصالحة الوطنية الشاملة.

وأكد النائب محمد الحويلة ان الثقة السامية التي منحها صاحب السمو أمير البلاد للخالد بتكليفه رئيسا للوزراء تقابلها مسؤولية كبيرة فهو من الشخصيات المتزنة التي حظيت باحترام الجميع وأسأل الله أن يعينه ويوفقه لاختيار وزراء أكفاء يعاضدونه بالعمل لتحقيق رؤية صاحب السمو وتطلعات الشعب.

وتمنى النائب أسامة الشاهين السداد والتوفيق لرئيس الوزراء المكلّف، في مهامه الجسيمة، وتكوين فريق وزاري من ذوي القوة والأمانة، لانتشال البلد.

وطالب بان تكون مواجهة الفساد، وحماية الأموال العامة، والعفو عن نوّاب وشباب الأمة الشرفاء، في مقدمة أولوياته، محملًا اياه مسؤوليات الحصول على ثقة الشعب بعد ان فقدت ازاء المؤسسات ورموزها، داعيا الى ازالة الثغرات والزوايا العمياء المتمثلة في المصالحة الوطنية والعفو اذ لا يمكن محاربة الفساد مع حبس وملاحقة من حاربوا الفساد.

اما النائب مبارك الحجرف فقال: اسأل الله أن يعين الخالد على الثقة السامية بتكليفه رئيسا للوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة متمنيا له التوفيق والسداد وأن يعينه الله على حسن اختيار الوزراء القادرين على النهوض بالبلاد وبث روح التفاؤل لدى الشعب وحل كثير من الملفات الشائكة والعالقة.

وقال النائب عبدالله الكندري موجها رسالة مباشرة الى سمو رئيس مجلس الوزراء بعد المباركة بثقة سمو الأمير ندعوك الى ان تبدأ عهدك بالبطانة الصالحة وحكومة كفاءات ومكافحة الفساد والمصالحة الوطنية واصلاح النظام الانتخابي، فنحن نتطلع لعهد رئيس جديد بنهج رشيد.

وقال النائب شعيب المويزري: الأخ سمو رئيس مجلس الوزراء، المنصب تكليف لا تشريف فاذا كانت مواقفك مع الكويت والكويتيين سنكون معك، وان كانت غير ذلك فسنواجهك أنت وحكومتك.

وتمنى النائب يوسف الفضالة كل التوفيق للخالد بحصوله على ثقة سمو الأمير لقيادة الحكومة الجديدة، مشدداً على ان النهج الجديد هو المطلوب لتحقيق امال وتطلعات الشعب، فيما قال النائب عبدالوهاب البابطين ان على رئيس الوزراء الجديد ان يبادر بمد يد التعاون مع المجلس لتحقيق تطلعات الشعب وان يعي أن التعاون مرهون بنهج جديد قائم على محاربة الفساد والاصلاح السياسي وموقف الحكومة من القوانين الاصلاحية المقدمة كالعفو الشامل والنظام الانتخابي، اما غير ذلك فيعني المواجهة مجدداً.?

