الأولى

استقبل سمو الشيخ جابر المبارك وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قصر بيان أمس الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان وعددا من الأمناء المساعدين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأعرب سموه عن خالص شكره وتقديره لهم على ما بذلوه طوال الفترة الماضية من جهد كبير في مساندة وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتصريف أعماله، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح.

وكان المبارك بعث رسالة تهنئة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة جاء فيها: يطيب لنا ان نبعث الى سموكم بأصدق آيات التهاني واخلص التبريكات بمناسبة الثقة السامية لسمو أمير البلاد وصدور الامر الاميري بتعيينكم رئيسا للوزراء وتكليفكم بترشيح اعضاء الوزراة. واضاف: كما يسعدنا ونحن نزجي لكم التهنئة بهذه الثقة السامية ان

نتمنى لكم التوفيق وان يسدد الله تعالى خطاكم ويكلل بالنجاح جهودكم وعطاءكم في خدمة وطننا الحبيب وان يعينكم جلت قدرته على تحمل اعباء هذه الامانة والمسؤولية الوطنية الكبيرة لمواصلة مسيرة التقدم والرخاء لبلادنا العزيزة والخير والرفاه لابنائها الاوفياء.