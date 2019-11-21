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اكد رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد ان اجمالي العجوزات المسددة من الاحتياطي العام للدولة بلغ 23 مليار دينار، مشددا على اهمية إعداد دراسة شاملة لمستوى الرواتب للحد من التسرب الوظيفي في الجهات الحكومية.

وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ناقشت خلال اجتماعها امس الإطار العام للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية المنتهية 2018/2019، واستمعت إلى عرض مرئي من الوزارة حول أبرز ملامح هذا الحساب.

ولفت عبدالصمد في تصريح صحافي إلى أن العجز في الحساب الختامي الحالي يعد الخامس على التوالي منذ انخفاض أسعار بيع النفط ليبلغ مجموع العجوزات نحو 23 مليار دينار سددت جميعها من الاحتياطي العام للدولة. وقال إن اللجنة تناولت أهم التحديات التي واجهت الحساب الختامي والتي كان أبرزها ضعف الأجهزة المالية في الجهات الحكومية وعدم استدامة الموظفين أو ما يسمى بالتسرب الوظيفي على مستوى القطاعات الحكومية، إضافة إلى عدم التزام الجهات الحكومية بإجراءات تطبيق نظام الأوراكل المالي حسب الأدلة والإرشادات الصادرة من وزارة المالية.

وشدد عبدالصمد على ضرورة تأهيل وتدريب الموظفين في وزارة

المالية كونها الأجدر بتأهيل الكوادر المالية التي تستقطبها الجهات الأخرى، وكذلك ضرورة إعداد دراسة شاملة لمستوى الرواتب بدءًا من الحد الأعلى ووصولا الى الأدنى لرواتب مختلف الفئات الوظيفية.

وأوضح أن المرتبات وما في حكمها تشكل النسبة الكبرى من المصروفات الفعلية بواقع 11.4 مليار دينار من إجمالي المصروفات خلال السنة المالية 2018/2019 البالغ 21.8 مليار دينار.

وأفاد بأن اللجنة شددت على ما تقوم به بعض الجهات من التفاف على القانون من خلال التعيين على عقود الخدمات والاستشارات، كما أن الأمر قد طال عقود الصيانة ضمن باب النفقات الرأسمالية بما يخالف طبيعة الصرف على بنود ذلك الباب.

وأشار إلى أن عرض وزارة المالية أوضح أن ما تم صرفه من المصروفات المعتمدة بالميزانية يعادل ما نسبته 96% على مستوى الأبواب، ما ترتب عليه وفر بلغ نحو 924 مليون دينار تركز في الباب المختص بالنفقات الرأسمالية (المشاريع الإنشائية وشراء الآلات والمعدات والصيانة الجذرية) وبين أن هذا النسبة جاءت على الرغم من توجه اللجنة في السنوات الأخيرة إلى إقرار باب النفقات الرأسمالية مبكرًا وفي بداية السنة المالية في سبيل رفع القدرة التنفيذية للجهات في إنجاز مشاريعها إلا أن بيان وزارة المالية أوضح عكس ذلك من حيث التأخر في تنفيذ بعض المناقصات وتأخر البدء في بعض المشاريع. ونوه بأن تأخر البدء في المشاريع تركز ذلك في 3 جهات حيوية بالدولة هي وزارة الكهرباء ووزارة الأشغال ووزارة الصحة.

وأكد عبدالصمد أن اللجنة حرصت على متابعة تسويات حساب العهد الذي بلغ حسب الحساب الختامي الأخير 4.2 مليارات دينار بانخفاض قدره 35 % عن الحساب السابق، حيث ناقشت السياسة المتبعة من قبل وزارة المالية في علاج تضخم أرصدة الحساب على ألّا يتم ذلك بالتجاوز على اعتمادات الميزانية بشكل قد يضر بالمال العام ويفقد الميزانية والحساب الختامي مصداقيته.

وعن الإيرادات، قال عبدالصمد إن الإيرادات النفطية شكلت 90% من الإيرادات الفعلية بارتفاع عما كان متوقعًا لتصل إلى 18.4 مليار دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق بمتوسط 64.4 دولارًا للبرميل الكويتي حيث كان متوقعًا له 55 دولارًا في الميزانية التقديرية للسنة المالية 2017/2018.

وفيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية أوضح عبدالصمد أنها بلغت 2.1 مليار دينار، حيث تبين ارتفاعها خلال السنتين الأخيرتين إلا أن هذا الصعود لم يكن بفضل تنويع مصادر الدخل بل إنها محصلة من أنشطة غير اقتصادية وبعضها ليس له تأثير نقدي.