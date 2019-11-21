الأولى

الرياض- الوكالات: أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز أن السياسة النفطية للسعودية تستهدف استقرار أسواق النفط العالمية، وتخدم المنتجين والمستهلكين على السواء. وقال في خطاب امام مجلس الشورى السعودي إن المملكة تأمل أن يقود اتفاق الرياض إلى اتفاق سياسي أوسع في اليمن مشيرا إلى أن ايران تواجه خيارات جدية سيترتب على كل منها تبعات... (طالع ص 18).

وقال خادم الحرمين الشريفين نأمل أن يختار النظام الإيراني جانب الحكمة، وأن يدرك أنه لا سبيل له لتجاوز الموقف الدولي الرافض لممارساته إلا بترك فكره التوسعي والتخريبي. المملكة لا تنشد الحرب، لأن يدها التي كانت دوماً ممتدة للسلام أسمى من أن تلحق الضرر بأحد إلا أنها على أهبة الاستعداد للدفاع عن

شعبها بكل حزم ضد أي عدوان.

وأكد الملك سلمان مجدداً أن أسلحة إيرانية استخدمت في الهجمات على منشآت أرامكو. وأشار إلى أنه على النظام الإيراني أن يدرك أنه أمام خيارات جدية، وأن لكل خيار تبعات سيتحمل نتائجها، وأن المملكة عانت من سياسات وممارسات النظام الإيراني ووكلائه.

من جهة ثانية أكد خادم الحرمين الشريفين أن السعودية ستواصل جهودها المشرفة في نصرة الشعب اليمني. وقال نأمل أن يفتح اتفاق الرياض الباب أمام تفاهمات أوسع بين المكونات اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث. الى ذلك أكد الملك سلمان أن السياسة النفطية للمملكة تهدف إلى تحقيق أمن وموثوقية إمدادات النفط. وقال إن المملكة تسير في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030 بجميع محاورها. ولفت خادم الحرمين إلى أن السعودية عازمة على تحقيق أهدافها بتنويع قاعدة الاقتصاد لبناء مكتسبات وطنية جديدة سيكون المواطن فيها الهدف والرافد وقال الملك سلمان نشير بكثير من الاعتزاز لارتفاع نسبة مشاركة المرأة من 19.4% عام 2017 إلى 23.2% في 2019، كما نؤكد حرصنا واهتمامنا بتنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال.