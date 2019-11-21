الأولى

انعكست الأجواء السياسية الايجابية على أداء السوق في الـ 20 يوماً الأولى من شهر نوفمبر الحالي والذي حقق فيه السوق أداء ايجابيا بمكاسب سوقية بلغت 400 مليون دينار، حيث استقرت القيمة السوقية الرأسمالية للبورصة عند مستوى 33.419 مليار دينار مقابل 33.080 ملياراً أوائل الشهر الحالي. (طالع ص9)

وقد حصدت أسهم البنوك النصيب الأكبر من تلك المكاسب بحوالي 300 مليون دينار تمثل 75 في المئة من اجمالي المكاسب التي

بلغت 19.7 ملياراً مقابل 19.4 مليار دينار بداية نوفمبر الحالي.

وفي السياق ذاته، واصلت البورصة مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي محققة أعلى مستوى لها في 3 أشهر، حيث أغلقت بنسبة 0.1 في المئة، كما ارتفع المؤشران الأول والرئيس 0.05 في المئة و0.24 في المئة على الترتيب.