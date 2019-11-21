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واشنطن – الوكالات: كشفت مصادر مطلعة لصحيفة تايم أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ينوي الاستقالة من منصبه للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ الاميركي وسط أزمة تحقيقات يجريها مجلس النواب لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة عن 3 سياسيين جمهوريين، عمل الأول منهم سابقا في ادارة ترامب، ويشغل الثاني منصبا حكوميا بينما يلعب الثالث دورا نشطا في الحزب الجمهوري، أن بومبيو يعتزم الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ عام 2020 عن ولاية كانساس.

وكشفت المصادر التي قالت انها تحدثت مع بومبيو وهو أبلغها شخصيا بنيته، أنه خطط في البداية للبقاء في منصب وزير الخارجية حتى أوائل ربيع العام المقبل، لكن الأحداث الأخيرة، بما في ذلك تحقيق مجلس النواب في مسألة عزل ترامب، تلحق بوزير الخارجية أضرارا سياسية وتخرب علاقاته مع الرئيس الاميركي. ولم توضح المصادر

ما اذا بحث بومبيو نيته هذه مع ترامب، الا أن الاشاعات حول عزم وزير الخارجية ترك منصبه للترشح في مجلس الشيوخ تدور منذ وقت طويل. وجاءت التسريبات الجديدة في وقت يتعرض فيه بومبيو لانتقادات من قبل كل من أنصار ترامب ومعارضيه في سياق قضية الفضيحة الأوكرانية.

وفي هذا السياق قال السفير الاميركي لدى الاتحاد الأوروبي أمس امام جلسة تحقيق أنه كان ينفذ تعليمات الرئيس بشأن اوكرانيا.

وقال غوردو سوندلاند الذي يرصد الجميع شهادته امام اللجنة بشكل خاص لأنه حليف ترامب، انه يعتقد ان الرئيس كان يضغط على اوكرانيا للتحقيق بشأن منافسه السياسي جو بايدن مؤكدا في افادته المعدة مسبقا لقد نفذنا أوامر الرئيس.

