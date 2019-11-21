الأولى

حظرت هيئة القوى العاملة على الجهات الحكومية، أي تعاقدات بقصد استنفاد الاعتمادات المالية الخاصة بالعقود الحكومية، كما حظرت التعاقد في الشهر الأخير من السنة المالية، إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها مصلحة العمل مشترطة موافقة الوزير المشرف على الجهة الحكومية.

واكدت على قطاع شؤون العمالة ضرورة تزويد قطاع الموارد البشرية والمالية بخطة

الادارات للسنة المالية 2020/2021 الخاصة بعقود التوريد والمقاولات والخدمات.

ولفت نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية حسن الخضر، في كتاب ارسله الى نائب المدير العام لشؤون العمالة وحصلت النهار على نسخة منه، إلى أهمية تزويد الجهاز المركزي للمناقصات بخطة الهيئة السنوية، وقال في كتابه يجب على الجهات الحكومية اعداد ونشر خططها السنوية الملزمة لعقود التوريد والمقاولات والخدمات، على ان تلتزم بإعداد جدول عن المناقصات والتأهيلات التي ستطرح من قبلها خلال مدة ادناها (90) يوما قبل طرحها مع وجود نبذة عن المناقصة أو التأهيل.