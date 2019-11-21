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رام الله- جنيف- الوكالات: كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن توجه القيادة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الاوروبية لاثارة قضية المستوطنات الاسرائيلية غداة الاعلان الاميركي الاحادي الذي اعتبرته فلسطين من اكبر جائم العصر فيما اعلنت الجامعة العربية عن عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية للرد على قرار واشنطن. وقال المالكي فى حديث لإذاعة صوت فلسطين أمس انه هناك توجها لمقاضاة

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو امام الجنائية الدولية كونه يتحمل المسؤولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات إعلانه الخطير بشأن المستوطنات وقال المالكي إن الإعلان الأميركي من الناحية القانونية لا قيمة له، لكن من الناحية العملية فإن له انعكاسات خطيرة.

من جهته قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الولايات المتحدة الأميركية ترتكب خطأ تاريخيا من خلال اتباعها سياسة استعمارية بموقفها من القدس والمستوطنات، وهى تشكل بذلك أكبر جرائم العصر. وأضاف أبو ردينة في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا امس، أن استمرار هذه الأخطاء سيؤدى إلى استمرار احتراق المنطقة بأسرها، وأعلن أن فلسطين ستتوجه إلى محكمة العدل الأوروبية لمواجهة قرار أميركا.