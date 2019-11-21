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واشنطن – الوكالات: ابلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قادة الكونغرس بقرار نشر 3 آلاف جندي في السعودية بينما عبرت حاملة الطائرات الاميركية ابراهام لينكولن ومجموعتها مضيق هرمز.

وقال ترامب في رسالة بعث بها الى رئيسة مجلس النواب والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ان العدد الاجمالي للقوات المسلحة الأميركية التي سيتم نشرها في المملكة العربية السعودية سيقارب ثلاثة آلاف فرد وأن القوات المتبقية ستصل في الأسابيع القادمة. مشيرا الى انه في يوليو تم نشر القوات المسلحة الأميركية في الشرق الأوسط لحماية مصالح الولايات المتحدة وتعزيز حماية قواتها في المنطقة ضد الأعمال العدائية من قبل ايران والقوات التابعة لها.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون أن حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن والمجموعة المرافقة لها عبرت مضيق هرمز لاظهار التزام واشنطن بحرية الملاحة، وذلك وسط توترات مع طهران. وأوضحت البحرية الأميركية في بيان أن عبور مجموعة حاملة الطائرات المضيق الاستراتيجي الذي يفصل بين ايران والامارات باتجاه الخليج كان مقررا مسبقا وتم من دون أي حوادث. وتضم المجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بالاضافة الى عدد من السفن والطائرات.

