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عاد الى البلاد عصر امس المواطن ياسر البحري بعد 12عاما قضاها في سجون الولايات المتحدة. ووصل البحري عن طريق مطار الكويت مبنى T4، يرافقه القنصل العام للكويت في نيويورك حمد الهزيم واثنان من ضباط الهجرة من اميركا اللذان سلماه الى الاجهزة الأمنية في البلاد لاستكمال اجراءات الافراج عنه.

ولم يدر بخلد البحري ان تتحول حياته من طالب مجتهد على مقاعد الدراسة في الولايات المتحدة الى متهم يقضي عقوبة قاسية خلف قضبان السجون.

ورغم مرارة السجن وقسوة سنواته فان ياسر البحري استطاع التغلب على محنة السجن، فألف الكتب وأسلم على يديه سجناء كثر، بعد ان حكمت عليه محكمة اميركية بالسجن 15 عاما بتهمة كيدية من فتاة، نفاها في حينها نفيا قاطعا. وقد مر ياسر بفترة عصيبة للغاية خلال تنقله في سبعة سجون بولاية فلوريدا والتي كان السواد الأعظم من نزلائها من اللاتينيين، ولم يخفف عنه سوى لجوئه وتقربه الى الله ووقوف افراد عائلته الى جانبه ومؤازرته رغم بعد المسافات.

ويقول محمد البحري ان شقيقه ياسر رأى توق كثير من السجناء للتعرف على الاسلام عندما كانوا يشاهدونه يصلي، وقد اسلم على يديه اكثر من 500 شخص، كما انشأ اربع مكتبات اسلامية في سجون مختلفة عبر مساعدة من زوجته وأفراد عائلته الذين كانوا يرسلون كل الكتب التي يطلبها منهم عن طريق الشحن رغم ما كانوا يتكبدونه من مصاعب اثناء ادخال هذه الكتب.

