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كشف جيمي ويلز، مؤسس «ويكيبيديا»، ان الشبكة الاجتماعية الجديدة التي انشأها والتي تحمل اسم WT: Social، تجاوزت الـ200 الف عضو في غضون بضعة ايام من اطلاقها.

وتقول منصة WT: Social او WikiTribune انها لن تبيع ابدا بيانات المستخدمين وهي تعتمد على «سخاء المتبرعين الفرديين» بدلا من الاعلانات، لكسب المال، بطريقة مماثلة لموسوعة «ويكيبيديا» على الانترنت.

وما يزال عدد المستخدمين في الشبكة الاجتماعية الجديدة مجرد جزء صغير من قاعدة «فيسبوك» الكبيرة التي تزيد على ملياري مستخدم حول العالم منذ اطلاقه في عام 2004.

ووصف ويلز، الشبكة الاجتماعية الجديدة عبر «تويتر»، بأنها: «ما تزال صغيرة، وفقا للمعايير العالمية، ولكنها بداية مثيرة».

وتعد هذه الشبكة الاجتماعية نسخة محدثة من منصة WikiTribune الأصلية، التي تم اطلاقها لأول مرة عام 2017، كواجهة اخبارية، حيث يمكن للمتطوعين كتابة المقالات وتنظيمها.

وبالمثل، فان الشبكة الاجتماعية الجديدة تركز على الأخبار وتهدف الى معالجة «آفة الأخبار الزائفة» التي تشهد انتشارا عبر منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وفي الصفحة الترحيبية بالموقع، كُتب: «مع نمو الشبكات الاجتماعية، زادت اصوات الفاعلين السيئين في جميع انحاء العالم. لقد اثرت الأخبار المزيفة على الأحداث العالمية، ولا تهتم الخوارزميات سوى بالمشاركة، وتُبقي الأشخاص مدمنين على المنصات دون مضمون».

وأضاف الموقع: «تريد WikiTribune ان تكون مختلفة، لن نبيع بياناتك ابدا. منصتنا تعمل على كرم المتبرعين الفرديين لضمان حماية الخصوصية ومساحة اجتماعية خالية من الاعلانات».

وبعد الاشتراك مقابل 13 دولارا شهريا او 100 دولار سنويا، تتم دعوة المستخدمين لاختيار المواضيع التي تتناسب مع اهتمامات المستخدم، مثل الأحزاب السياسية او الفرق الرياضية او الموسيقيين، وغيرها من المجالات.

