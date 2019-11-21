دوليه

سجل لاعب وسط ويلز ارون رامسي العائد الى صفوف منتخب بلاده بعد الاصابة، هدفين ليقوده الى الفوز على المجر 2-0 أول من امس في كارديف ويصبح بالتالي آخر المتأهلين مباشرة الى نهائيات كأس اوروبا 2020 ، في حين حقق المنتخبان الالماني والهولندي انتصاراين ساحقين على ايرلندا الشمالية 6-1 وعلى استونيا 5-0.

وكان رامسي يخوض اول مباراة له اساسيا في صفوف ويلز في هذه التصفيات بعد الاصابات الكثيرة التي تعرض لها. ورفعت ويلز رصيدها الى 14 نقطة وانتزعت المركز الثاني من المجر ولحقت بكرواتيا المتصدرة الى النهائيات.

وحسمت ويلز البطاقة العشرين الأخيرة المؤهلة مباشرة غلى العرس القاري، فلحقت بانكلترا، التشيك، المانيا، هولندا، اوكرانيا، روسيا، ايطاليا، اسبانيا، بلجيكا، فنلندا، تركيا، البرتغال، سويسرا، الدنمارك، كرواتيا، السويد، بولندا، النمسا، فرنسا.

وتتبقى اربع بطاقات ستوزع في مارس المقبل على اثر الملحق الذي سيجمع 16 منتخبا. وتسحب قرعة النهاية في 30 الحالي في بودابست.

وقال رامسي امضينا افضل اوقات عمرنا في نسخة فرنسا وبالتالي كنا مصممين على المشاركة في البطولة القارية مجددا. لقد غبت عن مباريات كثيرة في التصفيات لكني أسهمت في النهاية. وحسمت ألمانيا صدارة المجموعة الثالثة أمام غريمته هولندا، بفوزه الساحق بنكهة بافارية على ضيفه الإيرلندي الشمالي 6-1 في فرانكفورت في الجولة العاشرة الأخيرة. وسجل نجم بايرن ميونيخ سيرج غنابري ثلاثية هاتريك في الدقائق 19 و47 و60 رافعا رصيده الى 13 هدفا في 13 مباراة دولية، وأضاف زميله في النادي البافاري لاعب الوسط ليون غوريتسكا ثنائية في الدقيقتين 43 و73، قبل أن يختتم لاعب وسط بوروسيا دورتموند المهرجان في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع، بعدما افتتحت إيرلندا الشمالية التسجيل عبر ميكايل سميث (7). وعلى ملعب كومرتسبانك أرينا في فرانكفورت، حافظت ألمانيا على الصدارة التي انتزعتها مع بطاقة التأهل إلى النهائيات السبت بفوزها على بيلاروسيا 4-0، لتضمن تواجدها في المستوى الأول خلال قرعة النهائيات المقررة في 30 الشهر الحالي.

وكان رجال المدرب يواكيم لوف بحاجة إلى تجديد الفوز على إيرلندا الشمالية بعدما كانوا تغلبوا عليها ذهابا خارج قواعدهم 2-0، من اجل ضمان المركز الأول بغض النظر عن نتيجة مباراة هولندا مع ضيفتها إستونيا، وهو ما حققته لترفع رصيدها إلى 21 نقطة بفارق نقطتين أمام هولندا التي لم ينفعها فوزها الكبير على إستونيا 5-0.

وكانت إيرلندا الشمالية البادئة بالتسجيل عبر مدافع هارتس الاسكتلندي سميث بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة اسكنها على يمين حارس مرمى برشلونة الإسباني مارك-أندريه تير شتيغن الذي لعب أساسيا على حساب القائد عملاق بايرن ميونيخ مانويل نوير (7).

وأدركت ألمانيا التعادل بعد 12 دقيقة عندما تلقى غنابري كرة من مدافع كولن يوناش هيكتور داخل المنطقة فاستدار حول نفسه وسددها بيمناه في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس (19). وأضاف غوريتسكا الهدف الثاني من مسافة قريبة اثر تمريرة من هيكتور تابعها بيمناه ارتطمت بالقائم الايسر وتهادت داخل المرمى (43). وتابعت ألمانيا أفضليتها في الشوط الثاني وعززت تقدمها بهدف ثالث حمل توقيع غنابري اثر تلقيه كرة من مدافع لايبزيغ لوكاس كلوسترمان سددها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس (47).

وأضاف غنابري هدفه الشخصي الثالث عندما تخلص من المدافع طوم كلانافان ولعبها بيمناه على يسار الحارس (60).وسجل غوريتسكا هدفه الشخصي الثاني بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة بعد تمريرة من لاعب وسط بايرن ميونيخ السابق وريال مدريد الإسباني حاليا طوني كروس فأسكنها على يمين الحارس (73)، قبل أن يختتم براندت المهرجان بالهدف السادس عندما تلقى كرة من كروس خلف الدفاع فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها بيسراه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس (90+1).

وفي المباراة الثانية، فرض لاعب ليفربول الإنكليزي جورجينيو فينالدوم نفسه نجما لمباراة منتخب بلاده وضيفه الاستوني ثلاثية من الخماسية النظيفة التي فاز بها المنتخب البرتقالي.

وسجل فينالدوم الذي حمل شارة القائد في غياب زميله في الفريق الانكليزي فيرجيل فان دايك لاسباب شخصية، أهدافه في الدقائق 6 و66 و78، وأضاف ناثان أكي (19) ومايرون بوادو (87) الهدفين الآخرين.

وكانت هولندا ضمنت السبت العودة الى ساحة الكبار وتعويض خيبة الغياب عن كأس أوروبا 2016 ومونديال روسيا 2018، بتأهلها إلى النهائيات المقبلة. ويمني الهولنديون النفس بأن يتكرر سيناريو 1988 حين توجوا أبطالا لأوروبا بعد أن غابوا عن البطولات الكبرى الثلاث التي سبقتها، أي نهائيات مونديالي 1982 و1986 وكأس أوروبا 1984.

وأنهى منتخب بلجيكا التصفيات بالعلامة الكاملة بفوزه الساحق على ضيفه القبرصي 6-1.

وسجل كريستيان بينتيكي (16 و67) وكيفن دي بروين (35 و41) ويانيك كاراسكو (44) وكيبروس كريستوفورو (51 خطأ في مرمى فريقه) أهداف بلجيكا ردا على افتتاح الضيوف للتسجيل عبر نيكولا لاونو في الدقيقة 14.وهو الفوز العاشر لبلجيكا (30 نقطة) لتحذو حذو إيطاليا متصدرة المجموعة العاشرة، علما بأنها الوحيدة إلى جانب إيطاليا متصدرة المجموعة العاشرة حققت العلامة الكاملة في التصفيات.

وعزز المنتخب الروسي وصافته برصيد 24 بفوزه على سان مارينو بخمسة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها دالير كوزيايف (3) وسيرغي بيتروف (19) وأليكسي ميرانتشوك (49) وأليكسي إيونوف (56) ونيكولاي كومليتشينكو (78).

