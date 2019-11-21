دوليه

مدد نادي يوفنتوس الإيطالي حامل لقب الدوري المحلي في المواسم الثمانية الماضية أول من امس عقد مدافعه الدولي ليوناردو بونوتشي لعام إضافي ليمتد بذلك حتى نهاية موسم 2024. ودافع بونوتشي (32 عاماً) عن ألوان السيدة العجوز في 376 مباراة، منذ العام 2010، علماً أنه انتقل لميلان موسم واحد (2017-2018). وساهم المدافع الصلب في فوز فريقه في 14 لقبا بينها 7 ألقاب في الدوري المحلي. ولعب «ليو» في جميع دقائق مباريات يوفنتوس الـ12 في الموسم الحالي للدوري الذي يتصدره برصيد 32 نقطة، امام إنتر الثاني بفارق نقطة واحدة.وقال النادي في بيان له «إنها قصة طويلة، تلك التي تربط ليوناردو بونوتشي مع يوفنتوس، إنها قصة ستستمر في التطور حتى عام 2024، بعد أن جدد رسميا عقده مع النادي». ومنذ وصوله إلى النادي في الموسم 2010-2011، لعب بونوتشي عدد مباريات أكثر من أي زميل له في جميع المسابقات.وأضاف البيان «إنه اللاعب الذي لا يتوقف حتى في هذا الموسم». ولعب بونوتشي مع يوفنتوس منذ انطلاق الموسم في أغسطس الماضي، ما مجمله 1440 دقيقة. واشار البيان إلى أن بونوتشي هو المدافع الوحيد الذي سجل هدفا واحدا على الأقل في المواسم السبعة الأخيرة من دوري الإيطالي، علماً أن رصيده التهديفي مع الـ «بيانكونيري» يبلغ 17 هدفاً».وحمل بونوتشي في الموسم الحالي شارة قائد الفريق بعدما تعرض القائد الأصيل وزميله القديم في خط الدفاع جورجيو كييليني للإصابة.