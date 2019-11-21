دوليه

عبر سيرجي غنابري، جناح منتخب ألمانيا، عن غضبه بسبب كثرة الحديث أخيراً، حول ضرورة التغيير في صفوف المانشافت، وذلك عقب اكتساح أيرلندا الشمالية (6-1)، أول من امس، في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020. وأبرز الموقع الإلكتروني للاتحاد الألماني، تصريحات غنابري عقب المباراة، حيث قال: «بدأت أشعر بالانزعاج من الحديث حول الثورة والتغيير، فنحن فريق شاب، ونفهم بعضنا بشكل جيد». وتابع نجم بايرن ميونخ، الذي سجل ثلاثية في المباراة : «أعتقد أننا أظهرنا جودتنا كفريق يلعب بشكل مميز، وذاهبون لليورو بثقة بالغة، وهذا هو الأهم.. مشاركتي كمهاجم مع المانشافت أمر يسعدني، كما أنني أحاول تقديم أفضل ما لدي في كل مباراة». واختتم: «في منتصف العام، لم نكن نحقق نتائج جيدة على ملعبنا، لكن الأمور تحسنت وباتت أفضل مجددًا، ونجحنا في تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية، باستثناء مواجهة هولندا». يذكر أن المنتخب الألماني حجز تذكرة تأهله لليورو، منذ فوزه في الجولة الماضية على بيلاروسيا (4-0).