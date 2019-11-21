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تأهل منتخب مصر إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو بعد فوزه على جنوب أفريقيا 3-0 في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وأصبح المنتخب المصري ثاني منتخب أفريقي يتأهل إلى الأولمبياد بعد ساحل العاج التي فازت في مباراة نصف النهائي الآخر على غانا بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والاضافي. ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري ونظيره ساحل العاج الجمعة المقبل على كأس البطولة بينما يلاقي جنوب أفريقيا نظيره غانا من أجل البطاقة الثالثة للقارة الأفريقية.

وأقيمت المباراة في ستاد القاهرة الذي امتلأ عن آخره بالجماهير ما ساهم في الفوز والتأهل للأولمبياد للمرة 12 في تاريخ مصر وهو رقم قياسي أفريقي. وبدأت المباراة بهجوم جنوب أفريقي في الدقيقة 2 بتسديدة قوية من موكوينا من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار قائم محمد صبحي حارس مصر. وسدد نيغيزانا لاعب جنوب أفريقيا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 8 أمسك بها محمد صبحي وسط غياب للهجوم المصري في أول 10 دقائق.

وعلى طريقته المعتادة هدد مصطفى محمد مهاجم الفراعنة المميز مرمى جنوب أفريقيا بضربة رأس في الدقيقة 13 بعد عرضية من أحمد أبو الفتوح لم تسكن الشباك. وجاء رمضان صبحي ليسدد كرة لكن حارس جنوب أفريقيا أمسك بها بسهولة في الدقيقة 40 من أحداث المباراة.

وظهر المنتخب المصري مع بداية الشوط الثاني بشكل قوي وحصل على ركلة حرة مباشرة سددها أسامة جلال بقوة لكن حارس جنوب أفريقيا أبعدها لركلة ركنية في الدقيقة 51. وسدد أحمد أبو الفتوح كرة عرضية اصطدمت بيد لاعب جنوب أفريقيا وغيرت وجهتها إلى خارج الملعب ليحتسب الحكم ركلة جزاء لمصر وسط اعتراضات كبيرة من المنافس بداعي أن المدافع كان خارج منطقة الجزاء.

وسجل رمضان صبحي الهدف الأول في الدقيقة 58 من ركلة الجزاء. وفي الدقيقة 81 أنقذت العارضة مصر من هدف التعادل لجنوب أفريقيا بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء. وزاد الضغط الجنوب أفريقي وسط تراجع واضح للفراعنة أمام مرماهم حتى أنهى عبد الرحمن مجدي الأمور بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 84 من أحداث المباراة. وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر من تسديدة أرضية في الدقيقة 88 لتنطلق الأفراح المصرية بعدها .

