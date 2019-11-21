دوليه

قال مدرب منتخب مصر الأولمبي شوقي غريب إن التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 جاء بعد عناء وتجهيز مطول. وأكد أن «الفراعنة» نجحوا في اختراق دفاع جنوب أفريقيا الذي يعد الأقوى في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وزاد: «تعبنا من أجل تحقيق هذا الإنجاز الذي أهديه لكل الشعب المصري وكل مباراة لها طريقة لعب ونجحنا في الضغط على دفاع جنوب أفريقيا». وأضاف: «قلت للاعبين إن هذا العدد من الجماهير لم نشاهده من قبل إلا في أمم أفريقيا 2006 وسنتأهل للأولمبياد بأي طريقة». وأكمل: «لأول مرة في أي مكان بالعالم يحضر 80 ألف مشجع في مباراة لفريق تحت 23 عاما».

واختتم «لدي برنامج قمت بتجهيزه إذا تم تنفيذه فإننا سنحصل على ميدالية في الأولمبياد كما سبق وفعلتها مع منتخب الشباب في كأس العالم 2001».وشهد المؤتمر الصحافي عقب المباراة واقعة طريفة باقتحام مجموعة من لاعبي المنتخب المصري لقاعة المؤتمر والمزاح مع المدرب والاحتفال بقوة بالتأهل والمثير أن المدير الفني لجنوب أفريقيا تقبل الأمر بروح معنوية مميزة وعلت وجه ابتسامة كبيرة نالت استحسان المتابعين.

