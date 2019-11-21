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الحمد لله فزنا بشق الأنفس مع أضعف منتخب في آسيا بنتيجة لا يمكن أن يحرزها الأهداف مثل بدر المطوع اللاعب الوحيد الذي لعب في هذه المباراة. نعم نفرح بالنقاط الثلاث ولا نفرح بالأداء والمكافأة التي صرفت للاعبين، فهذا هو الأسلوب الخطأ الذي يقترفه الاتحاد باستمرار بأن يكافئ اللاعبين على الفوز ولا يهتمون بالأداء، هذه المكافأة من شأنها أن تعطي اللاعبين الراحة بأنهم أدوا المباراة على خير وجه! فالأعذار غير مقبولة للمنتخب في موضوع تغير الجو والارتفاع عن سطح البحر وأيضا عن أرضية الملعب التي هي ليست بالغريبة على اللاعبين وهل لم يكتفوا بالأيام الخمسة التي قضوها في بوتان للتعود على المناخ والأرضية؟

إن أسلوب اللعب كان مبهما وكأن المدرب يقول لهم العبوا لكي تفوزوا بسبعة أهداف أخرى مثل نتيجة المباراة الأولى وتناسى أن هناك مدرباً في الفريق المقابل (سويدي) يعرف كيف يغلق الملعب أمام لاعبي الكويت خصوصا الهجوم الذي كان «غير موجود بالملعب» وهذا ما أكده محللو المباراة في تلفزيون الكويت.

الآن يجب أن نستعد جيدا للمباراتين القادمتين مع أستراليا في أستراليا والأردن في الكويت في شهر مارس 2020 وليكن في علم الاتحاد أن مارس هي فترة الصيف الحارة فهل ستكون هناك مشكلة لمنتخبنا لأننا عندنا شتاء..؟ والأردن قادم للفوز وليس للتعادل، يعني المباراتان تحتاجان لإعداد فني عال نتمنى أن يخرج لنا لاعبون موهوبون من دوري فيفا، الله يستر من القادم ولا أعلم إذا كان هذا الاتحاد سيستمر إلى هاتين المباراتين اما انها ستكون الفرصة الأخيرة لهم كأعضاء باتحاد القدم الكويتي .... والله من وراء القصد.

