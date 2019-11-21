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ينظم نادي الفروسية الرياضي يوم غد الجمعة أولى بطولاته في رياضة القفز على الحواجز للموسم الحالي 2019 – 2020 وسط مشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات على مضمار القفز في النادي. وتقام البطولة على ارتفاعات مختلفة وهي : 70 و90 سم للفئة المبتدئة و105 و115 سم للفئة المتوسطة و125 و135 سم للفئة المتقدمة. وأشادت رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الرياضي الشيخة حصة فهد الصباح بالإقبال الكبير من المشاركين الذين يتجاوز عددهم 200 فارس وفارسة، مضيفة أن هذا الأمر يبشر بموسم رائع ومستقبل زاهر لرياضة قفز الحواجز التي باتت تحظى باهتمام كبير لدى شريحة الشباب باعتبارها رياضة أصيلة يفتخر الجميع بممارستها. وذكرت الشيخة حصة أن النادي أتم استعداداته لانطلاق البطولة صباح غد، مشيدة بجهود جميع اللجان العاملة داخل النادي وحرصها على تنظيم البطولة بأفضل صورة. وقالت الشيخة حصة ان الهدف الأول الذي يسعى مجلس ادارة النادي الى تحقيقه هو النهوض برياضة القفز ونشرها على نطاق أوسع لتكون من أوائل الرياضات التي تحقق الانجازات، مضيفة ان الكويت تمتلك نخبة من الفرسان والفارسات الابطال لكنهم يحتاجون الى الدعم والمزيد من الاهتمام ليرسموا صورة مشرقة عن رياضة الفروسية الكويتية ورياضة قفز الحواجز على وجه الخصوص، متمنية ان تحظى مسابقات الفروسية بدعم اكبر من القائمين على الرياضة في الفترة المقبلة.

وتوقعت الشيخة حصة الفهد ان تشهد البطولة الاولى تنافسا مثيراً بين المشاركين في ظل سعي الجميع لاثبات انفسهم بعد فترة من الاستعداد والتحضير خصوصا من قبل الفرسان الشباب والفارسات الشابات الذين يمتلكون المهارات العالية والطموحات الكبيرة، داعية عشاق رياضة الفروسية الى الحضور لميدان القفز منذ صباح يوم الجمعة للاستمتاع بأجواء رائعة من التنافس في هذه الرياضة العربية الأصيلة والنبيلة.

