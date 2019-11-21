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كرم وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام يوم أمس رئيس واعضاء ولاعبي وفد اتحاد الشرطة الرياضي الذي شارك في دورة العاب الشرطة العالمية الثالثة في ايطاليا خلال الفترة من 9 إلى 26 سبتمبر الماضي.

واشاد الفريق النهام بما حققه لاعبو اتحاد الشرطة في البطولة العالمية متمنيا لهم دوام التوفيق، مؤكدا ان وزارة الداخلية تدعم الكفاءات المنتسبة اليها ولابراز ابداعاتهم وتمنحهم الدعم والتشجيع لمواصلة العطاء بما يرفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.

من جهته، اثنى رئيس مجلس ادارة اتحاد الشرطة اللواء سعود الخضر، على هذا التكريم، مشيدا بالدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لاتحاد الشرطة الرياضي بما يمكنهم من التميز والابداع في البطولات التي يشاركون فيها.

